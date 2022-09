Terni, nonno e nipotina tifosi della Ternana: la foto simbolo sulla pagina social della Lega di B

Michele Fratto 20 settembre 2022 a

C’è chi è finito sulla pagina social della Lega di Serie B, chi per la prima volta si è potuto gustare una vittoria della Ternana nel derby in un Liberati quasi gremito in ogni posto. Insomma, la soddisfazione e le emozioni della vittoria sul Perugia da parte dei tifosi rossoverdi non si sono certo esaurite al triplice fischio di domenica 18 settembre 2022.

Dai volti e dalle parole dei tifosi trapela un’emozione sportiva unica nel suo genere, condita dalla passione tramandata di figlio in figlio fino alle prime volte dal sapore unico. Maddalena Lionetto, supporter delle Fere già in tenera età e postazione fissa in Curva Est insieme a tutta la famiglia, ha visto la figlia e il padre finire sulla pagina social della Lega di Serie B, con un ritratto di famiglia a forti tinte rossoverdi sotto Porta Sant’Angelo (foto in alto), nel cammino verso il Liberati: “La partita è stata fantastica - ha dichiarato Maddalena -. Tanta tensione che al triplice fischio si è tramutata in gioia. Per la foto sono stata contenta. Papà mi ha portato da piccola allo stadio quando avevo tre anni poi dopo la passione è stata tramandata in famiglia, anche perché il nonno è contento di avere la nipote vicina allo stadio".

"Per quanto riguarda la partita, mi sono esaltata alla parata di Iannarilli sul rigore, gioia immensa al gol di Partipilo e abbiamo trattenuto il fiato nei minuti finali. Anche l’anno scorso ho fatto una foto con mia figlia al derby vinto con gol di Donnarumma. Direi che ormai può diventare una sorta di rito”.

C’è anche chi, per la prima volta, ha gioito al Liberati davanti alla tifoseria perugina. È la storia di Eugenio Trappetti, ternano che per dinamiche legate prima allo studio e poi al lavoro non aveva mai visto la Ternana dal vivo trionfare in un derby. Tutto fino a domenica pomeriggio: "Bellissima emozione vedere anche gli altri settori dello stadio pieni. Tante famiglie al seguito e anche un mio amico è venuto da Roma per tifare le Fere. Il rigore parato, Diakité che ha incitato la Nord nella ripresa, gli ultimi attimi in cui la squadra ha tenuto bene il campo. Posso dire che è stata una giornata difficile da dimenticare”.

La gioia, poi, si è intravista anche sulla pagina social dei politici, in primis il sindaco di Terni, Leonardo Latini, e di Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia.

