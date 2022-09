Perugia, arrestato con otto chili di droga del valore di 60 mila euro

20 settembre 2022 a

Un albanese è stato arrestato con per spaccio di droga dai carabinieri del comando provinciale di Perugia. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 60 mila euro di sostanze stupefacenti. I militari di Perugia lo hanno fermato nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale. Lo hanno notato e lo hanno inseguito mentre era a bordo di un’automobile insieme a un altro uomo. i carabinieri hanno subito notato il nervosismo dello straniero non appena hanno avviato il controllo e infatti, dopo averlo sottoposto a perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto 11 grammi di cocaina divisa in involucri e nascosta all’interno degli slip oltre a denaro contante con banconote di piccolo taglio per un totale di 1.300 euro.

Nelle tasche dei vestiti l’uomo aveva due mazzi di chiavi che i militari hanno subito preso. Una, secondo quanto comunicato, era della casa in cui l’uomo viveva conla moglie. In quell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto sia altro denaro contante che un vero e proprio registro, una sorta di agenda dove il pusher annotava tutte le attività di vendita al dettaglio della droga. Ma il grosso del bottino è stato rinvenuto in una seconda abitazione. Disabitata ma sempre nella disponibilità dell’indagato, era stata adibita a laboratorio. Secondo quanto emerso infatti, dentro quella casa i carabinieri hanno trovato otto chilogrammi di marijuana. La droga, se venduta al dettaglio avrebbe fruttato circa 60mila euro. L’uomo di origine albanese è stato arrestato e portato in carcere.

Secondo quanto emerso lo straniero era stato espulso e aveva il divieto di rientro in Italia fino al 203. Ora che si trova in carcere dovrà scontare anche un’altra pena emessa nei suoi confronti della durata di un anno.

