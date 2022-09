Nocera Umbra, Aaron ammesso ad Amici 22: chi è Edoardo Cenere. Arisa si emoziona per la sua esibizione

Sandra Ortega 20 settembre 2022 a

Edoardo Boari, originario di Nocera Umbra, è tra i concorrenti che sono stati ammessi nel programma Amici 22 condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. Edoardo, in arte Aaron Cenere, ha superato le prove che gli hanno consentito di approdare alla prima puntata del talent più importante d’Italia. Durante la sua esibizione con l’inedito Per due come noi, andata in onda domenica pomeriggio, la cantante Arisa si è commossa e lo ha accolto nel suo team. “Già a tre anni adoravo cantare - racconta il diciassettenne Edoardo Boari - poi dall’età di otto anni ho iniziato a prendere lezioni di Hip hop. Ho ballato per circa nove anni, facevo 400 chilometri la settimana per allenarmi, ho fatto parte di due crew di ballo e vinto tanti premi sia con le crew che da solo in freestyle. Durante questo periodo avevo preso anche un po’ di lezioni di canto. Ma è durante il lockdown, non potendo andare in sala prove e con la necessità di continuare a esprimermi nella musica, che ho scoperto il mondo del cantautorato”. Tanti i complimenti su Facebook e Instagram al giovane cantante che in diverse occasioni si è esibito nella sua Nocera Umbra. I suoi genitori, Luca Boari e Francesca Tognarini, sono felicissimi anche se ammettono che non sarà facile stare lontani da Edoardo.

