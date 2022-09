Perugia, scippata quando esce dal lavoro: indagano i carabinieri

Francesca Marruco 19 settembre 2022 a

Una commerciante di Castel del Piano è stata vittima di scippo sabato sera poco prima delle nove. E’ stata la stessa donna a raccontarlo in una pagina Facebook in cui scrivono i residenti a Castel del Piano. Secondo quanto appreso la donna, che lavora in un’attività commerciale della frazione perugina, stava andando verso la sua macchina dopo essere uscita dall’esercizio commerciale in cui lavora. All’improvviso è stata presa di mira da due uomini, uno a piedi e uno con la macchina che l’hanno rapinata. Uno dei due ha subito cercato di strapparle la borsa dalla spalla. La donna ha cercato di opporre resistenza e, per questo motivo è caduta a terra e non è riuscita ad impedire il furto.

Per fortuna la commerciante non ha riportato ferite serie e anzi solo un grosso choc. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia dei carabinieri della vicina stazione di Castel del Piano ma gli aggressori erano già scappati. Secondo quanto ricostruito infatti i due erano a bordo di un’automobile. Stando a quanto emerge uno dei due era italiano mentre l’altro probabilmente no. Entrambi sarebbero sconosciuti agli abitanti della zona. Si ipotizza dunque che possano essere due malviventi di passaggio. Al vaglio dei carabinieri - che stanno indagando sull’accaduto ci sono le testimonianze e le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Castel del Piano era stata recentemente al centro delle cronache per degli episodi di piccola criminalità che ne avevano minato il quieto vivere. Tra questi, ad esempio lo spaccio segnalato nei locali del parcheggio seminterrato del centro commerciale, un’aggressione a dei ragazzini, il lancio dei sassi. I carabinieri, in prima linea sempre, cercano di coprire tutto il territorio di competenza. Nel corso dell’estate era stato anche organizzato un incontro con Comune e i militari per ragionare sul da farsi con la popolazione residente.

