Alluvione Umbria, dal calcio al rugby: lo sport mostra il suo cuore grande

Anche il mondo dello sport si mobilita per aiutare le popolazioni colpite dal nubifragio. I tifosi della curva del Gubbio che ieri non hanno seguito la squadra nella trasferta di Ancona, per esempio, sono stati impegnati tutto il giorno per dare una mano Cantiano dove la situazione appare sempre più grave con il passare delle ore e dove, ormai da quattro giorni, le abitazioni sono senza luce e la temperatura notturna comincia a scendere in maniera marcata.

In Umbria famiglie isolate a Pietralunga: vigili del fuoco le portano in salvo

Anche molti ragazzi del Rugby Gubbio sono andati a Cantiano ad aiutare a spalare via il fango e l’acqua dalle case, dai negozi e dalle chiese.

Intanto nell’Eugubino, dopo la pioggia sono arrivate anche raffiche di vento fortissime che hanno provocato ingenti danni in tutto il comprensorio. Sono stati sradicati alberi in via della Piaggiola e in viale della Rimembranza. I danni più importanti si sono registrati alla scuola Aldo Moro dove raffiche fortissime hanno letteralmente strappato via i pannelli solari dal tetto. I vetri sono volati sulla strada danneggiando anche alcune auto in sosta ma per fortuna non ci sono stati feriti.

Pannelli fotovoltaici sono volati anche nella zona di Zappacenere. Anche alcune abitazioni dotate d'impianti per il fotovoltaico sono rimaste “scoperte” nella zona di via Fontevole e di Madonna del Ponte. In viale Bruno Buozzi, nella zona delle case popolari a un tiro di schioppo dal bar-pasticceria Sottospirito, in una abitazione il vento ha fatto letteralmente “scoppiare” i vetri delle finestre e in un caso è saltato l’infisso. “Sembrava fosse esplosa una bomba”, ha raccontato una signora. Ma anche la pioggia ha provocato danni. A Mocaiana sono morti alcuni animali da allevamento, danni anche a Nogna e Mesola. Nella zona di Camporeggiano vigili del fuoco del Gruppo operativo speciale e del nucleo Speleo Alpino Fluviale sono intervenuti per l’esondazione dell’Assino.

Alluvione, la conta dei danni. Vertice urgente della giunta regionale

