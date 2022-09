Foligno, Quintana: corteo storico e sfida della Rivincita

18 settembre 2022 a

Domenica 18 settembre, ecco la Rivincita. Finalmente i binomi quintanari, a tre mesi esatti dalla Sfida di giugno, tornano al Campo de li Giochi a Foligno (intorno alle 16) per dare un nome al successore di Lorenzo Melosso del Rione Badia, che nella tenzone di fine primavera aveva sbaragliato il campo, cogliendo un successo inaspettato ma del tutto meritato. Ricordiamo la Quintana di giugno, come una gara anomala, caratterizzata da riscontri cronometrici decisamente più alti rispetto al recente passato e con un tasso di errori fuori dall’ordinario. Ora, al netto di quest’ultima considerazione, la Giostra di oggi potrebbe riproporre i medesimi scenari di quella di giugno; senza un “padrone” annunciato e con un pronostico che si presenta apertissimo a tutte le variabili.

Sabato sera 17 settembre è tornato in grande stile il Corteo della Giostra della Quintana per questa edizione settembrina della Rivincita.

Il Rione Croce Bianca ha avuto come dama ospite la splendida Manuela Arcuri. L’attrice, ex modella e conduttrice televisiva ha provato per la prima volta l’emozione di calarsi in abiti barocchi. Sono tornati in Corteo Storico i componenti della Giunta comunale.

Gli assessori accompagneranno il sindaco Stefano Zuccarini che proverà nuovamente l’emozione di calarsi in abiti barocchi. Ad impreziosire il Corteo Storico con la loro bellezza, ancora una volta, la Madrina Ufficiale della Quintana Federica Moro e la Madrina Internazionale Eleonora Pieroni che ha preso parte al film “Dante” del regista Pupi Avati che uscirà nelle sale proprio questo mese.

