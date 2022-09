Foligno, Giostra della Quintana: Manuela Arcuri sfila col corteo storico

17 settembre 2022 a

Torna in grande stile il Corteo della Giostra della Quintana per questa edizione settembrina della Rivincita. A parlare delle novità del corteo, che andrà in scena questa sera, sabato 17 settembre, il presidente della commissione artistica dell'Ente Giostra della Quintana, Luca Radi. "Tutti i rioni stanno lavorando da mesi per la riuscita del corteo. Un lavoro a cui tengono particolarmente visto che praticamente sono due anni che a causa del Covid la sfilata si è tenuta in forma molto ridotta. Un lavoro a cui tiene particolarmente anche l'Ente Giostra che per questa edizione metterà in scena in occasione del corteo l'allegoria della Fortuna - ha detto Radi - Abbiamo scelto la Fortuna come simbolo propiziatorio per il futuro visti i due anni di grande difficoltà che tutto il mondo ha passato e abbiamo scelto come interprete la bellissima Manuela Marinangeli, che da anni è impegnata e lavora in maniera indefessa per il mondo della Quintana. Manuela sfilerà con una maschera e rappresenterà la dea bendata. Il suo passaggio verrà accompagnato da tre damigelle, tre danzatori, una danzatrice e tutta una serie di stendardi".

Ma le sorprese non mancheranno. Grandi novità, come anticipato da Radi, riguarderanno anche le rappresentazioni dei singoli rioni. "Il Rione Giotti, per esempio, farà sfilare una carrozza originale del Seicento", ha aggiunto Radi. Ma non solo. Il Rione Croce Bianca avrà come dama ospite la splendida Manuela Arcuri. L’attrice, ex modella e conduttrice televisiva proverà per la prima volta l’emozione di calarsi in abiti barocchi. Torneranno in corteo storico i componenti della giunta comunale. Gli assessori accompagneranno il sindaco Stefano Zuccarini che proverà nuovamente l’emozione di calarsi in abiti barocchi. Ad impreziosire il corteo storico con la loro bellezza ci saranno, ancora una volta, la Madrina Ufficiale della Quintana Federica Moro e la Madrina Internazionale Eleonora Pieroni che ha preso parte al film “Dante” del regista Pupi Avati che uscirà nelle sale proprio questo mese.

Da quest'anno la sfilata verrà spiegata a tutti gli spettatori attraverso dei punti di ascolto su diverse zone del centro storico. Oltre a piazza della Repubblica - lo speaker come da tradizione è Mauro Silvestri - sono state pensate altre due postazioni con altrettanti speaker: quelle di piazza San Domenico e corso Cavour all'altezza di Porta Romana. L'appuntamento per assistere al corteo è dunque a partire dalle 21,45 per le vie del centro storico. Alle 23 in piazza della Repubblica ci sarà la lettura del Bando e la benedizione dei dieci cavalieri di Giostra. Domani sarà la volta del torneo di gara.

