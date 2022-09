Perugia, stadio Curi: la Curva Nord riapre il 16 ottobre, da lunedì scatta la campagna abbonamenti

16 settembre 2022 a

Domenica 16 ottobre 2022. Questa la data della riapertura della curva Nord del Curi. Lo ha comunicato il Perugia calcio. Dall’ultimo vertice sullo stato di avanzamento dei lavori di restyling è emerso il quadro definitivo per le tempistiche legate al completamento e il conseguente collaudo. Nel match del Perugia contro il Pisa del 2 ottobre, dalla gara col Sudtirol la Nord torna alla capienza piena di cinquemila posti.

Da lunedì scatta la sottoscrizione degli abbonamenti per la sola curva. La fase di prelazione (abbonati 2019-20) va avanti fino al 23 settembre, dal 26 al 30 settembre la vendita libera. Il prezzo (15 gare) è di 119 euro in prelazione (94 euro donna e over 65 e 74 euro under 14) e di 144 euro non in prelazione (119 donna e over 65 e 94 under 14). Dal 3 ottobre si potrà tornare a sottoscrivere gli abbonamenti in tutti i settori.

