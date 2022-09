Pnrr da ripensare davanti alle nuove sfide: dibattito aperto all'Economic challenge di Perugia

Alessandro Antonini 16 settembre 2022 a

Il Pnrr di fronte alle nuove sfide può anche essere ripensato. E’ la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a dare l’abbrivio. Rivedere il piano di ripresa e resilienza nato sotto Covid non deve essere un tabù. Sì perché sostenibilità significa trovare risposte diverse a sfide nuove. E oggi c’è il caro energia. E’ stato uno dei temi dell’Economic challenge che si è svolto ieri al teatro Morlacchi di Perugia. Il forum economico di livello nazionale, organizzato da Acacia Group di Francesco Pace, non ha disatteso le aspettative. Imprenditori, banchieri, politici si sono confrontati sui macro temi economici, senza dimenticare i riflessi sul territorio. Privilegiato l’asse Umbria-Marche. Suggestioni su una silicon valley dell’innovazione, da ricreare anche in loco, sono arrivate al moderatore, il giornalista Nicola Porro.

Non sono mancati i big: il ministro allo sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che è partito dall’acciaio e dal caso Terni, sottolineando che si deve intervenire subito. La chiamata in causa è per il collega Cingolani: è suo l’ultimo tassello del puzzle. Per il futuro Giorgetti arriva a tracciare un quadro ottimistico: dovere per un ministro, una sorta di ottimismo della volontà sulla scia del refrain draghiano “l’Italia ce la farà”. Critico con il governo Giulio Tremonti: partendo dal presupposto che ogni crisi presenta problemi e quindi soluzioni diverse, c’è un filo rosso mai spezzato: la speculazione. In questo senso sono mancati interventi dalla Bce a scendere.

Tornando al local, Tesei e l’assessore marchigiano Castelli hanno convenuto sulla necessità di trovare strumenti nuovi di fronte alle dinamiche sempre diverse delle sfide economiche. Ora c’è il caro energia da affrontare? Contrarre ulteriore debito è una strada: il totem del rigorismo a tutti i costi non ha pagato, si è visto. Servono soluzioni rapide. Ed efficaci.

