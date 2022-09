Perugia, è uscito il nuovo singolo dei Fask con Ligabue. Il gruppo sabato 17 settembre in concerto al Frontone

Foto: Jarno Jotti

Casa è sempre casa. Perché per un motivo o per l’altro, quando si torna dove tutto è iniziato si assapora quel qualcosa di magico, che può far cambiare un evento e una serata da normale a indimenticabile. Domani sera, sabato 17 settembre, i Fask - i Fast animals and slow kids - tornano a Perugia, per l’ultimo concerto dell’È già domani ora tour. Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti e Alessandro Guercini saliranno sul palco dei Giardini del Frontone, per un live che si preannuncia pieno di emozioni e, perché no, sorprese.

Avete girato l’Italia in tour e tornate a Perugia. Che anno è stato e che emozioni provate in vista dell’ultima data, già sold out?

E’ stato un anno assurdo, l’anno della ripartenza. Il tour primaverile ci ha dato emozioni nuove e anche questo estivo è stato stupendo. Non potevamo che chiudere a casa, in famiglia. Un evento che chi segue i Fask aspetta sempre con entusiasmo, non ci saranno solo perugini ma gente da tutta Italia. Siamo carichissimi.

Oggi, venerdì 16, è uscito anche Il tempo è una bugia, il nuovo singolo scritto e cantato con Luciano Ligabue. Com’è nata questa canzone?

Da un po’ di tempo abbiamo iniziato a lavorare anche con altri artisti, come Willie Peyote, e con altri produttori. Ci è venuta voglia di confronto e abbiamo guardato verso l’alto, pensando a Ligabue. Gli abbiamo scritto una mail, dove abbiamo elencato le nostre reference musicali, quello che avremmo voluto fare con lui. Una mail scritta col cuore, istintiva. Lui ci ha risposto in pochissimo tempo, ci ha ascoltati e ne abbiamo parlato. Lui ha fatto un pezzo pensando a noi, mentre noi abbiamo fatto il contrario. Quando lo ha ascoltato, ci ha detto che avrebbe voluto suonare e cantare il nostro. Entrambi abbiamo fatto un percorso che, seppur diverso in partenza, alla fine ci ha portato su un palco.

Perché il tempo è una bugia?

Lo è da tanti punti di vista, ma come ci ha detto Luciano il tempo ci lascia dei ricordi che non sono davvero quei momenti, bensì quelli elaborati da noi, e quello che è passato non potrà mai essere ricordato davvero per ciò che è stato.

Sui social in molti scrivono che si uniscono nella stessa canzone l’idolo di una generazione passata e quelli del presente. Ne siete consapevoli?

Ligabue è sicuramente l’idolo di una generazione, per noi invece è molto strano. Ovviamente capiamo che intorno a noi sta succedendo qualcosa e sappiamo che c’è chi ascolta i Fask, le loro canzoni e poi sta meglio. E’ un paragone che in proporzioni ovviamente diverse ci può stare.

Tornando a sabato, che concerto sarà?

Sarà speciale, non lo sappiamo nemmeno noi. Al Frontone può succedere sempre di tutto, nel 2019 prima del bis i nostri tecnici ci “rubarono gli strumenti” e suonarono al nostro posto. Siamo molto carichi, il live a Perugia è sempre qualcosa di unico.

E per il futuro avete già fatto programmi? A Sanremo ci pensate?

Non abbiamo ancora pensato a cosa fare in futuro perché ci siamo concentrati sul presente. Per quanto riguarda quella manifestazione musicale che si svolge in Liguria, prima o poi ci piacerebbe suonare sul palco dell’Ariston, perché ormai è un’occasione musicale unica in Italia ed è cambiato molto il panorama di chi partecipa. Tutto sta ad avere il pezzo giusto, che ci rappresenti e che renda noi e chi ci ascolta consapevoli di quello che stiamo facendo. Quando le congiunzioni astrali si uniranno e tutto sarà perfetto, perché no.

