Perugia, ritorno a scuola nella normalità: niente mascherine e prime proteste

15 settembre 2022 a

a

a

Il primo giorno di scuola, quello che segna il ritorno alla normalità dopo due anni di restrizioni per colpa del Covid, viene festeggiato con sorrisi e abbracci. “Un sogno non avere l’obbligo della mascherina”, dice Giulia, studentessa del Pieralli. Il clima, tra i ragazzi, è euforico ovunque. Al Capitini alle 8 in punto sono già tutti in classe, prof compresi. Ma l’atmosfera è molto distesa. Il sindacato studentesco Altra Scuola, tuttavia, non ha perso l’occasione per manifestare davanti a diversi plessi sotto lo slogan “Sei mai stata libera?” per chiedere una scuola “che risponda ai cambiamenti esterni e non sia uno spazio claustrofobico e giudicante”.

Abbonamenti bus, niente rateizzazione per 30 mila studenti

Ma a protestare sono anche i genitori per il traffico caos. “Lavori in corso nel tratto da via Pallotta a scendere verso il semaforo di via dei Filosofi: all’orario di punta era il finimondo - racconta Massimo - mi chiedo come si possano programmare lavori di asfaltatura in una zona tanto nevralgica proprio in concomitanza con la ripresa dell’anno scolastico”. Anche Noemi si lamenta: “In occasione della prima campanella siamo stati capaci di rendere Borgo XX Giugno inaccessibile non solo per i già noti ritardi dei lavori su via Ripa di Meana ma anche per il concomitante Career Day di agraria con conseguente chiusura di una strada, occupazione di stalli per la sosta e persino passaggio di una motrice alla stessa ora dell’ingresso a scuola”.

Rientro in classe senza mascherina per 111.697 studenti

Ad assicurare un rientro più sereno in classe ci ha pensato, invece, la polizia di Stato impegnata nel progetto Scuole sicure. Fin dalle prime ore del mattino sono state numerose le pattuglie che hanno vigilato gli ingressi non soltanto dei principali istituti di Perugia ma anche dei comuni di Assisi, Città di Castello, Foligno e Spoleto. Oltre a vigilare sulla sicurezza degli studenti, dei loro accompagnatori e del personale scolastico, la presenza della polizia è stata anche l’occasione un buon lavoro in vista delle iniziative che saranno promosse nel corso dell’anno scolastico dalla questura di Perugia sul tema della legalità e del rispetto delle regole. Attività - fanno sapere dalla questura - che avrà l’obiettivo di contrastare il fenomeno del bullismo. Un forte impegno, inoltre, sarà indirizzato alla prevenzione dello spaccio e consumo didroga in risposta alla crescente richiesta delle famiglie, dei presidi e degli insegnanti di garantire sempre maggiore sicurezza.

Lavori nelle scuole per 31,5 milioni: ecco tutti gli interventi della Provincia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.