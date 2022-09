Umbria, allerta meteo arancione giovedì 15 settembre: ecco in quali zone

14 settembre 2022 a

Allerta meteo arancione per la giornata di domani, giovedì 15 settembre, in alcune zone dell'Umbria. Il servizio Protezione civile ed emergenze della Regione ha emesso, sulla base degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse, il documento per rischio meteo-idrogeologico- idraulico. "Dalle ore 0.00 di giovedì 15 settembre alle ore 0.00 del 16 settembre è stata decretata l’allerta arancione nelle zone di Alto Tevere, Trasimeno-Nestore, Chiascio-Topino, Nera-Corno e l’allerta giallo nelle zone del Chiani-Paglia e Medio Tevere", si legge nel documento.

Una profonda saccatura centrata sul Nord Europa intaccherà infatti il campo di alta pressione presente sul nostro Paese e nelle prossime ore determinerà condizioni di spiccata instabilità, specie sulle regioni Centro-Settentrionali, con rovesci e temporali diffusi, localmente di forte intensità. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione civile che sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 settembre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana. Dalle prime ore di domani invece si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche e Umbria, in estensione al Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. L’avviso prevede, inoltre, dalle prime ore di domani venti da forti a burrasca sud-occidentali, su Marche ed Emilia-Romagna.

Sulla base dei fenomeni previsti quindi, come detto, è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 15 settembre, allerta arancione su gran parte di Toscana e Umbria. Valutata inoltre allerta gialla su Lazio, Molise, gran parte di Abruzzo e parte di Lombardia, Toscana, Liguria, Umbria, Marche e Friuli Venezia Giulia.

