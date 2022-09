Terni: piazza Tacito, l'Asm prova a cacciare gli storni a suon di trombette

Simona Maggi 14 settembre 2022 a

Manca ormai poco all'inizio di Umbria Jazz e già a Terni si respira aria di festa e di musica. Lunedì 12 settembre 2022, però, in centro si è udito un altro tipo... di musica, ovvero le “note” di alcune trombette suonate dagli addetti dell'Asm. Sembrerebbe un’anticipazione della grande manifestazione che prenderà il via domani ed invece no.

Gli addetti della municipalizzata, infatti, stavano facendo delle prove tecniche per far allontanare gli storni, che ormai da anni invadono le piante presenti in piazza Tacito creando una situazione igenico-sanitaria ormai diventata al limite, visto il guano presente sulle panchine, ma anche in terra.

Palazzo Spada sapeva della prova, ma un residente no, tanto che ha fermato una pattuglia della polizia locale che si trovava in zona per far smettere agli addetti dell'Asm di suonare le trombette, tipo quelle da stadio. Gli agenti hanno chiesto agli addetti Asm un'autorizzazione scritta, che in quel momento non avevano, ma erano stati comunque autorizzati. In ogni caso hanno dovuto smettere di suonare fino a che gli agenti non avessero verificato.

Alla fine è emerso che effettivamente l'autorizzazione c'era. “Si è trattato di una prova – spiega il dirigente comunale della direzione ambiente, Paolo Grigioni - per testare l’efficacia del metodo. Test studiati da esperti che servono appunto per verificare il modo meno invasivo e più efficace per un intervento definitivo, ovvero per fare in maniera tale che gli storni se ne vadano quanto prima. La situazione igienico-sanitaria in piazza Tacito ed in altre zone della città del guano degli storni è un problema su cui stiamo lavorando da tempo per risolverlo in via definitiva. Per fare tutto ciò vanno fatte delle prove che verranno poi da noi autorizzate”.

Nessuno avrebbe mai immaginato che lunedì sera in piazza Tacito la serata sarebbe stata così movimentata. Comunque tra gli uffici dell'Asm di via Capponi e quelli di palazzo Spada a corso del Popolo c'è sempre un continuo colloquio, ma è anche vero che può accadere che gli uffici preposti non comunichino tra loro. Ovviamente la persona che ha fermato e fatto intervenire la polizia locale non era a conoscenza di tutto questo.

Il problema igienico-sanitario del guano degli storni deve essere risolto a maggior ragione in luoghi dove ci sono molte persone che ogni giorno attraversano la piazza, figurarsi prima in un’occasione come Umbria Jazz nella quale la stessa piazza sarà gremita. La mattina gli addetti Asm puliscono e dopo qualche ora la situazione igienico-sanitaria è già al limite.

