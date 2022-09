Spello, donne da applausi: in due brillano al concorso Miss Mamma Italiana. Fasce a Carolina Bossi ed Elena Buzdugab

13 settembre 2022 a

Ci sono anche due mamme di Spello tra quelle premiate al concorso Miss Mamma Italiana che si è tenuto a Bellaria Igea Marina. Il concorso, giunto quest’anno alla sua 29esima edizione (è il primo in Italia dedicato alle mamme), non vuole premiare solo la bellezza, ma intende valorizzare il ruolo della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Miss Mamma Italiana sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica e invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.

Simona Elena vince la tappa di Miss Mamma e vola alle prefinali

Le venti mamme finaliste (selezionate tra le vincitrici delle selezioni regionali svolte in tutta Italia in occasione delle Pre Finali che si sono tenute sempre a Bellaria Igea Marina), hanno sfilato con abiti eleganti e in costume da bagno, ogni partecipante ha poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative), che rispecchiasse la propria personalità. Vincitrice, con la fascia, la corona e il trofeo di Miss Mamma Italiana 2022 è stata Carolina Bossi 31 anni, direttrice di un’azienda biomedicale, di Cantù (Como), sposata da 7 anni con Davide e mamma di Giorgia e Thomas, di 5 e 4 anni.

Cecilia Alma Levita è Miss Rocchetta Bellezza Umbria

Miss Mamma Italiana 2022 è una bellissima donna con lunghi capelli biondi, occhi azzurri ed un fisico perfetto, scolpito da un passato da giocatrice di basket a livello agonistico, donna solare, elegante e molto simpatica, amante dello sport e del canto. Miss Mamma Italiana sportiva è invece Simona Elena Buzdugab 34, agente immobiliare, di Spello, mamma di Nives Cristina di 8 anni. All’altra mamma di Spello, Erica Marani di 41 anni, è andata invece la fascia Miss Mamma Italiana simpatia. L’arredatrice d’interni è mamma di Christian e Teresa, di 14 ed 8 anni.

E' l'umbro Sergio Moscatelli il babbo più bello d'Italia

