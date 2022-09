Perugia, spaccio di cocaina: arrestati dai carabinieri due pusher albanesi

13 settembre 2022 a

Due persone, entrambe senza fissa dimora e di origini albanesi, sono state arrestate dai militari della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Perugia per spaccio di droga. I due, classe 2001 e classe 1993, risultati incensurati, sono stati notati a bordo di un veicolo mentre circolavano in via Tuderte, dove sono stati sottoposti a controllo da parte dei carabinieri. Non appena fermato il mezzo, visto anche l’atteggiamento assunto dai due, i militari hanno notato immediatamente che il conducente tentava di occultare un involucro termosaldato, poi risultato contenere cocaina. I carabinieri hanno approfondito le verifiche scoprendo all’interno della pulsantiera dello sportello, ulteriori 22 involucri termosaldati contenenti cocaina. Sono stati inoltre rinvenuti due telefoni cellulare e mille euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Condotti in caserma, al termine delle formalità di rito, i due sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Capanne a disposizione dell’autorità giudiziaria. (Foto di archivio).

