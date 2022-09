Terni, il ministro Giorgetti in visita all'Ast: incontro con il cavalier Arvedi

13 settembre 2022 a

a

a

Il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, visita martedì 13 settembre 2022 lo stabilimento Acciai Speciali Terni, accompagnato dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, dal sindaco, Leonardo Latini, e dalla presidente della Provincia, Laura Pernazza.

Ast, in aumento la produzione di acciaio. Ridotte le fermate estive nei reparti

Ad accogliere il ministro e gli altri rappresentanti istituzionali, è il cavalier Giovanni Arvedi, assieme al management dello stabilimento. Il Gruppo Arvedi, che ha rilevato Ast dall’1 febbraio 2022, è diventato uno dei poli più importanti a livello europeo per la produzione di acciai piani. Le tensioni internazionali, la guerra tra Russia e Ucraina, con i susseguenti rincari energetici, stanno mettendo a dura prova il sistema industriale del Paese.

Il gruppo di Cremona ha presentato un piano industriale importante che prevede anche il ritorno alla produzione del lamierino magnetico, la terza gamba del sito oltre all’acciaio inox e alle fucine. Il piano prevede la realizzazione di un nuovo laminatoio, una nuova linea di decapaggio laminazione e ricottura, un nuovo forno di riscaldo bramme e di due nuove linee a freddo di magnetico, in un nuovo reparto al coperto di 50 mila metri quadri, per un totale di investimenti di circa un miliardo di euro.

I volumi produttivi dovrebbero passare a 1,5 milione di tonnellate di prodotti finiti, il 40% in più degli attuali, di cui 400 mila di acciaio magnetico.

Ast, in attesa del piano industriale già previste 35 nuove assunzioni

Il management aziendale di Ast ha più volte sostenuto che ha bisogno di interventi molto seri sull’energia, e Terni è una delle capitali dell’energia pulita con la sua acqua, e sull’equilibrio ecologico di aziende che si trovano ad operare con emissioni e cicli produttivi molto complessi come a viale Brin. Per i dirigenti ternani quello ambientale è un tema su cui riflettere seriamente.

“Non possiamo mettere in discussione la salute né il futuro dell’occupazione e della produzione. Semplicemente sono aspetti che vanno coniugati, come a Trieste dove abbattendo un altoforno, abbiamo proposto un ciclo ecologico innovativo. Con lo stesso spirito lavoreremo a Terni”.

Giovanni Arvedi in questi primi mesi ha molto operato per rilanciare il sito industriale Ast, un'opera difficile, dato il momento storico che attraversano tutti gli operatori del settore. Giovedì 15 settembre 2022 il Parlamento è chiamato a discutere il Decreto aiuti che prevede, tra l’altro, l’allungamento delle agevolazioni non solo per energivori e gasivori, ma anche per quelle imprese che, pur non rientrando nelle citate categorie, hanno subito aumenti per i costi dell’energia. Intanto ieri pomeriggio si sono nuovamente incontrati sindacati e azienda per il premio di risultato: si discute.

Il gruppo Arvedi in corsa per i fondi europei per l'Ast

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.