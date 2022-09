Terni, parco di Collerolletta lasciato nel degrado: protestano i residenti

13 settembre 2022 a

a

a

“Un parco che potrebbe ospitare eventi di rilievo lasciato nel più completo abbandono”. E’ la protesta che arriva dai residenti del quartiere di Gabelletta, a Terni, a proposito del parco di Collerolletta: qui, stando alle foto e alle testimonianze di chi è stato nell’area verde di recente, la situazione di degrado sta avanzando non solo per quello che riguarda i rifiuti ma anche per la noncuranza del verde.

Passeggiata, milione dal Pnrr: assegnata la progettazione degli interventi da fare

Per non parlare dei giochi per i bambini, ormai in pessimo stato e di fatto inutilizzabili. In più, anche i bagni pubblici sono diventati oggetto di vandalismo, con scritte spray su tutta la superficie. “Basta fare un sopralluogo in questa zona - spiega una donna che abita a Gabelletta - e non si può non restare sconcertati per lo stato di abbandono dell’area. L’erba alta ormai si trova non solo nelle zone a margine, ma anche su quello che dovrebbe essere un palco per le esibizioni. Poi rifiuti lasciati lì e abbandonati per giorni, senza dimenticare le scritte sui bagni pubblici che rendono tutto ancora più degradato. E pensare che questo spazio può ospitare eventi con tante persone, come era in passato”.

Spuntano i campi da tennis nel parco di Cardeto: lavori finalmente verso la conclusione

La situazione non migliora se si guarda anche alla gestione dei rifiuti: oltre al vandalismo delle scritte spray, c’è da registrare anche quello relativo all’ambiente. “Si trovano buste piene di rifiuti - prosegue la donna - accanto ai cestini o ammucchiate vicino ad un albero. Segnale evidentemente del mancato senso civico dei cittadini, prima di tutto, ma anche della mancata raccolta da parte di chi dovrebbe garantire invece la pulizia della zona pubblica. Uno spazio quindi che potrebbe offrire uno spazio verde ma che invece in queste condizioni non risulta di certo fruibile. Senza considerare poi che anche l’area adibita a spazio per far giocare i bambini risulta danneggiata, con alcune postazioni che non permettono di essere utilizzate in sicurezza dai più piccoli. Anche questo un peccato per le tante famiglie della zona che potrebbero vivere questo spazio a pieno”.

Centro sportivo Ternana, progetto all'insegna del rispetto ambientale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.