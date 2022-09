Foligno, scontro tra auto: muore donna di 54 anni. Due feriti

12 settembre 2022 a

a

a

E' morta nella tarda serata di lunedì 12 settembre una donna di 54 anni, residente nel Folignate, in seguito alle ferite riportate in un incidente automobilistico che ha coinvolto nel pomeriggio due auto in vocabolo Colpernaco, lungo la strada che porta a Uppello nel comune di Foligno.

Incidente sulla Flaminia. Quattro feriti e traffico rallentato

Le condizioni della donna erano apparse subito molto gravi per le lesioni addominali riportate e, malgrado l'immediato ricovero all'ospedale San Giovanni Battista, non c'è stato nulla da fare. Ferita anche un'altra donna, più giovane e residente fuori regione. Anche lei trasportata in codice rosso al nosocomio folignate.

Cambiano gli orari dell'accesso alla Ztl dal 5 al 13 settembre

Coinvolta anche una terza persona, un uomo di fuori regione. Le sue condizioni sono apparse meno gravi di quelle delle due donne, per questo motivo è stato condotto al San Matteo degli Infermi di Spoleto. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno, equipaggi del 118 e le forze dell'ordine. Dell'incidente è stata informata la Procura di Spoleto. Sarà l'autorità giudiziaria a disporre eventualmente l'autopsia sulla salma della donna. Sequestrati entrambi i veicoli.

Sorpresi a rubare elettrodomestici nella zona industriale: arrestati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.