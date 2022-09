Perugia, giustizia lumaca: avvocati proclamano lo stato di agitazione

Fra. Mar. 13 settembre 2022 a

a

a

Giustizia lumaca che incide sulla reale possibilità di riabilitazione dei detenuti. La Camera penale di Perugia Fabio Dean, dopo il comunicato stampa dei giorni scorsi ieri ha convocato una conferenza dopo aver effettuato un sopralluogo con l’associazione Nessuno tocchi Caino all’interno del carcere perugino di Capanne. I penalisti lamentano una “eccessiva dilatazione nei tempi di definizione dei procedimenti sia collegiali che monocratici al tribunale di Sorveglianza di Perugia” dove si sconta una grossa carenza di personale.

Tragedia in carcere. Detenuto si uccide con una lametta

Ritardi in Sorveglianza si traducono in lungaggini che spesso rendono vane le richieste - di qualunque natura -presentate dai detenuti. A questo proposito, ieri si è parlato di “situazione drammatica”. I presenti alla conferenza, tra gli altri il presidente della Camera penale, professor Marco Angelini, il garante dei detenuti, Giuseppe Caforio, il professor Carlo Fiorio, hanno spiegato che a volte, per avere una risposta a un’istanza passa anche un anno.

Allarme suicidi tra detenuti, il procuratore Sottani visita carceri della regione

E spesso e volentieri il responso è fuori tempo massimo, quando magari nemmeno serve più, specialmente se si tratta magari di questioni di salute. La prima visita è stata fatta ieri a Capanne ma gli esponenti della camera penale parlano di criticità diffuse in tutto il distretto. E denunciano la vanificazione del processo di recupero per un detenuto sancito dalla Costituzione. Per tutti i problemi esposti i legali hanno ribadito lo stato di agitazione già proclamato.

Arrestato per omicidio tenta di evadere dal carcere: preso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.