Perugia, finto avvocato raggira cliente: condannato

Condannato a otto mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 10.500 euro. E’ questa la sentenza emessa nei confronti di un 44enne di Umbertide che era stato rinviato a giudizio perché si era spacciato per un avvocato. Ma non lo era. E non solo si era spacciato per legale ma aveva anche convinto una donna a diventare sua cliente e, nei quattro anni in cui il raggiro sarebbe andato avanti, le aveva spillato 35 mila euro. Anche per questo motivo ieri il giudice monocratico Annarita Cataldo, lo ha condannato anche al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 10.500 euro.

Era stata la stessa donna, nel processo costituita parte civile con l’avvocato Eleonora Paolieri, a denunciarlo. Si tratta della titolare di un negozio coinvolta in una controversia di carattere civile che era stata avvicinata dal 44enne. Secondo l’accusa, il falso avvocato le aveva “prospettato una causa civile, accordandosi con lei per il pagamento delle sue competenze e quelle dei consulenti asseritamente coinvolti, oltre che per le spese processuali”.

Ma nel corso del tempo la cliente, che consegnava in piccoli importi le somme pattuite con il finto avvocato, si è resa conto che non era assistita da nessuno e che quell’uomo probabilmente la stava solo truffando. L’uomo era quindi accusato di truffa ma anche di esercizio abusivo della professione.

