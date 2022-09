Treni in Umbria, nuova rete Fcu elettrificata ma transiteranno solo i convogli diesel

Alessandro Antonini 13 settembre 2022 a

Linea elettrificata ma i treni restano diesel. Sì perché per andare a corrente mancano all’appello almeno 6 milioni di euro. Di cosa? Di mancata manutenzione di linea e convogli, che risale a più di un decennio. I 148 km di Fcu tra Sansepolcro e Terni sono stati elettrificati nel 2006. La tratta di cinque km che oggi (viaggio inaugurale istituzionale) e domani (esercizio vero e proprio) torna in attività dopo cinque anni tra Ponte San Giovanni e Sant’Anna è stata predisposta all’occorrenza: ma non sono state terminate le opere autorizzative per i treni elettrici. Perché? Perché tanto i convogli al momento non ci sono. O meglio, sono parcheggiati da tre lustri e vanno riammodernati: la spesa stimata per far ripartire i quattro Minuetto (ribattezzati Pinturicchio) è di quattro milioni di euro. Non solo: per riattivare la vecchia linea servono lo stesso soldi. Previsione: due milioni. Sei in tutto, come mimo. Sono passati sedici anni, l’usura dei materiali e i nuovi iter autorizzativi.

Quando è stata utilizzata, la linea elettrica, delle sette sottostazioni ne hanno attivata solo una. Da qui la decisione di restare al momento con i treni a gasolio che già percorrono a velocità lumaca, sotto i 50 km orari, l’unico segmento riattivato della Fcu tra Città di Castello e Ponte San Giovanni (per Terni e Sansepolcro si deve attendere il 2026, con il piano di riapertura da 163 mln previsto dal Pnrr). In questa fase i sei milioni in casa Rfi non sono stati preventivati. E’ stato paventato l’acquisto dei treni elettrici “pop” della Alstom, da parte di Rfi, ma ancora non c’è niente di sicuro.

Potrebbe essere uno dei capitoli dell’annunciata gara del trasporto pubblico locale. Entro giugno invece verrà installata la tecnologia Ertms, il sistema di controllo marcia-treno, che poterà a circa 100 km orari la velocità dei vagoni. Questo è documentato. Così come ci sono i 14 milioni per riammodernare le 15 stazioni, anche queste nella tratta chiusa in completo abbandono da anni. Precisamente dal 2017, la fine corsa della Centrale Umbra.

