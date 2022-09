Covid in Umbria, diminuiscono i contagi ma aumentano i ricoveri. Nessun nuovo decesso

12 settembre 2022 a

In Umbria per il secondo giorno sale di nuovo il numero di ricoverati per Covid. Secondo i dati della Regione, oggi lunedì 12 settembre, sono quattro in più i pazienti nelle strutture ospedaliere e sette rispetto al bollettino di sabato. Per fortuna nessuno è ricoverato nei reparti di terapia intensiva e non si registrano ulteriori decessi a causa del virus. Stando agli ultimi dati, i nuovi contagi sono stati 139, mentre 151 le guarigioni. Gli attualmente positivi, dunque, sono 2.715 e quindi 12 in meno. I numeri sono frutto di 643 tamponi. A far riflettere è il tasso di positività che risulta del 21.6%, in crescita rispetto al 15.8% della passata settimana.

