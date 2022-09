Terni: finanziere sospeso perché coinvolto in indagine risulta estraneo ma il Tar conferma lo stop

12 settembre 2022 a

a

a

L’indagine per la quale era incorso in un provvedimento disciplinare da parte dei vertici del suo Corpo d’appartenenza – segnatamente il Comando interregionale dell’Italia centrale della guardia di finanza – era stata archiviata, non essendo stati rilevati elementi tali da poter portare alla contestazione del reato inizialmente ipotizzato, che era quello di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Sanitaria no vax riammessa al lavoro in ospedale grazie alla certificazione del virologo

Nell’attività di affittacamere gestita da un familiare, infatti, indagini di polizia giudiziaria ed amministrativa avevano ravvisato la presenza di un certo numero di donne di nazionalità rumena, che lavoravano in un night club, ma anche un via vai di pregiudicati, il che aveva fatto ritenere – per l’appunto – che ci fosse un giro di prostituzione.

Lui però, un appuntato scelto delle fiamme gialle in servizio al comando provinciale di Terni, ancorché non ritenuto da perseguire dagli inquirenti, si era comunque beccato otto mesi di sospensione dal servizio e da un mese dall’impiego, con conseguente stop del calcolo dell’anzianità per il periodo della stessa sospensione, oltre al ritiro – sempre per il periodo in questione – del tesserino e dell’arma di ordinanza. A quattro anni di distanza da quei fatti, conclusi come detto con un nulla di fatto dell’azione penale per l’infondatezza del reato ipotizzato, il sottufficiale ha deciso di chiedere al Tar di annullare anche quella sospensione, attraverso un ricorso presentato dai suoi legali, gli avvocati Roberto Baldoni e Gennaro Esibizione.

Per i quali il provvedimento sarebbe stato caratterizzato – così si legge nel ricorso – da “eccesso di potere per travisamento della fattispecie ed erroneità dei presupposti, illogicità palese, incongruità, contraddittorietà e violazione dei canoni di proporzionalità”, ovvero i vertici della Finanza avevano considerato addirittura un’aggravante il fatto che in 20 anni di servizio il comportamento del sottufficiale era stato esemplare (in pratica, secondo loro, non poteva non rendersi conto che stava tenendo un comportamento non irreprensibile), mentre questo dato – a giudizio degli avvocati – sarebbe dovuto essere interpretato come indicatore di serietà e correttezza.

Confermata la sospensione del poliziotto no vax: Tar fissa udienza di merito

Allo stesso tempo i legali hanno anche contestato l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche visto che il procedimento penale, per le quali erano state disposte, è risultato archiviato, così come hanno ritenuto “occasionale” l’interesse del militare per l’attività di affittacamere oggetto dell’indagine, intestata alla figlia.

Viceversa i giudici del Tar (presidente Raffaele Potenza, consigliere estensore Enrico Mattei, primo referendario Daniela Cardarelli) hanno ritenuto perfettamente legittima la procedura che ha portato al periodo di sospensione. Partendo proprio dal suo coinvolgimento diretto nella gestione dell’attività della figlia, i giudici hanno rilevato “contatti telefonici effettuati mentre era in servizio” e “comportamenti tipici del co-gestore della struttura”.

Sulle intercettazioni il Tar ha ritenuto che “sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali”. Infine, anche “l’entità della sanzione da infliggere” è – sempre secondo i giudici amministrativi – “nelle esclusive prerogative della competente Autorità disciplinare”. Per tutti questi motivi è stato rigettato il ricorso del sottufficiale che è stato anche condannato a pagare le spese di giudizio in favore della guardia di finanza per 1.500 euro.

Scuola, insegnanti senza Green pass sconfitti anche al Tar: respinta richiesta di sospensiva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.