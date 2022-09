Umbria, metano alle stelle: crollano immatricolazioni delle auto

12 settembre 2022 a

Il caro carburanti fa registrare un crollo delle vendite delle auto a metano anche in Umbria, regione che lo scorso anno era tra le prime tre in Italia per quota percentuale di veicoli green sul totale del parco circolante (5,7% contro il 2,1% della media nazionale, elaborazione Assometano su dati Aci). Ma quello che un anno fa era considerato un carburante ecologico ed economico oggi è un lusso che pochi possono permettersi.

Ieri, in alcuni distributori della regione, il prezzo del metano sfiorava i 4 euro al chilo (3,999) secondo i numeri riportati dall’Osservaprezzi del ministero dello Sviluppo economico. Un’emergenza che si protrae ormai da mesi con inevitabili ripercussioni sulle vendite delle auto. Ad agosto, stando ai dati del Portale dell’automobilista del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, le immatricolazioni delle auto a metano sono state 15: 12 nella provincia di Perugia e tre in quella di Terni. Nello stesso mese dello scorso anno erano state cinque volte di più, 75 di cui 62 nella provincia di Perugia. E se è vero che una forte diminuzione delle vendite ha coinvolto tutte le vetture, indipendentemente dal tipo di alimentazione, è innegabile che per le auto a metano il calo è stato decisamente più drastico facendo registrare, in 12 mesi, un -80%. Per quanto riguarda l’ibrido (benzina/elettrico e gasolio/elettrico), per esempio, le immatricolazioni in Umbria ad agosto sono state 301 contro le 310 dello stesso mese dell’anno precedente (-2,90%). Complessivamente, sempre nel mese di agosto, sono state immatricolate 821 auto, erano state 1.011 nel 2021 (-18,8%). Dall’inizio dell’anno a oggi, l’escalation al ribasso della vendita delle auto a metano è evidente: erano state 67 le immatricolazioni a gennaio, 85 a febbraio, 57 a marzo, 44 ad aprile, 63 a maggio, appena 32 a giugno, 14 a luglio, 15 - come detto - ad agosto. I primi dieci giorni di settembre hanno fatto registrare appena quattro immatricolazioni di auto a metano, tutte nella provincia di Perugia.

La tendenza è la stessa a livello nazionale dove nei primi otto mesi dell’anno le nuove immatricolazioni hanno raggiunto quota 865.044 unità, vale a dire 195.000 in meno rispetto allo scorso anno, con una contrazione del 18,4%. A livello di alimentazioni si segnala il costante ritorno degli italiani alle auto a benzina, in crescita del 26,7% del mercato ma superate come quota dal 39% delle auto ibride in ulteriore rilancio. Al terzo posto ci sono le diesel, ancora in calo al 18,2%, seguite dalle vetture alimentate a Gpl (8,7%), ibride plu-in (3,8%), elettriche (3,2%) e metano (0,5%). Anche a livello nazionale, dunque, queste ultime pagano lo scotto della crisi energetica e dei prezzi alle stelle che hanno determinato il fermo delle vendite.

