Perugia, al via il collaudo della metropolitana di superficie: sono tornati i primi treni alla stazione di Sant'Anna

Sono tornati i treni alla stazione di Sant’Anna. E’ iniziato il collaudo della metropolitana di superficie: per tutta la domenica i convogli hanno fatto su e giù sulla nuova linea oggetto degli interventi di raddoppio selettivo dei binari ed elettrificazione. Vanno ancora sistemati alcuni dettagli tecnici.

E vanno montati i cartelli che indicano i quattro binari di approdo al terminal. Il viaggio inaugurale riservato alle istituzioni è previsto per domani. Mercoledì l’entrata in servizio vera e propria.

E’ stato reso noto l’orario di esercizio: lo stesso del 2017, quanto la tratta è stata chiusa, ma con una fermata (al momento facoltativa) in più, quella della Pallotta, che si aggiunge a Piscille e alle due stazioni di approdo. Quattordici le coppie di treni giornalieri, con prima partenza alle 6.29 dal Ponte e ritorno alle 20,50.

Per le fasce orarie prima e dopo in questa fase restano i bus sostitutivi. É stata fissata una convenzione tra Regione e Busitalia per analizzare i volumi di traffico e incrementare di conseguenza la frequenza dei treni. Cosa possibile con il raddoppio selettivo dei binari. In una prima fase, dato che non tutta la linea Fcu è elettrificata, circoleranno i treni a gasolio già presenti sulla tratta altotiberina, successivamente verranno utilizzati i quattro Minuetti giacenti a Umbertide. E verranno acquistati altri treni elettrici “pop”.

Le frequenze giornaliere potrebbero aumentare soprattutto negli orari di punta per consentire all'utenza e ai pendolari in arrivo nel capoluogo di lasciare l'auto e optare per il ferro.

Una metropolitana di superficie che, una volta potenziata la stazione di Ponte San Giovanni, dovrebbe alleggerire il traffico che si snoda tra E45 e raccordo. L'attesa dura da cinque anni: da quando cioè, nel 2017, la Fcu è stata chiusa per mancata manutenzione della tratta. Adesso ci sono 163 milioni del Pnrr per la riapertura di tutta la linea - al momento attiva solo tra Città di Castello e Perugia ma con treni lumaca - entro il 2026, soldi che si aggiungono ai 25 già stanziati per il sistema di sicurezza Ertms che permetterà una velocità massima di 94km orari. E ai 14 milioni per rifare le 15 stazioni in chiave turistica, con info digitali sulla regione e il bike sharing.

Nella stazione di Sant’anna ci sono bar e ristorante. Il servizio biglietteria (compresa quella elettronica installata a Ponte San Giovanni) e il parcheggio all'esterno con colonnine di ricarica elettrica fanno da corredo. Sotto le nuove pensiline, tabelle informative sul percorso tipo metrò. Il costo dei lavori (16.964.357 euro) per rinnovare l'armamento ha incluso il rifacimento anche delle le banchine.

Sono più alte di com'erano rispetto ai binari, per evitare disagi ai passeggeri (in particolare anziani e disabili) al momento dell'entrata nei convogli: ridotti i centimetri di dislivello tra la banchina stessa e le porte di accesso.

