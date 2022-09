Terni, Lorenzo Barone in Mongolia: ora sono 54 i Paesi del mondo che ha attraversato

Alessandro Picchi 11 settembre 2022 a

Lorenzo Barone può affermare con orgoglio di aver pedalato in cinquantaquattro diversi Stati. Ora è in Mongolia, l’avventuriero di San Gemini, per questa tappa non più in solitaria, ma in compagnia della moglie Aygul. Sabato 10 settembre 2022 è arrivato al suo duecentotreesimo giorno di viaggio sulla via terrestre più lunga del mondo.

Venerdì i due cicloviaggiatori erano saliti su un passo a 2641 metri sul livello del mare seguendo un piccolo torrente tra le montagne Altai, dove ai lati hanno incontrato qualche casa e le ger: tipiche tende dei nomadi mongoli.

“Quando abbiamo lasciato il villaggio di Olgii - ha scritto ieri Barone sui suoi canali sociali - un forte vento ha iniziato a soffiarci contro. Abbiamo passato un’intera giornata a camminare in salita ed a pedalare lentamente in discesa. Poi il vento ha finalmente cominciato a spingerci, tanto che in discesa ho raggiunto gli 81.3 chilometri orari. Lungo la strada quasi sempre gli abitanti ci salutavano, a volte dal finestrino apparivano anche le mani dei bambini che con il loro sguardo sorridente ci facevano dimenticare per un attimo la fatica. La Mongolia mi sta affascinando sempre di più - rivela il giovane l’avventuriero - i suoi paesaggi, le persone, gli Yak che ci attraversano la strada, i cavalli che corrono liberi nelle valli, i nomadi, i pastori con i greggi di capre che pascolano sulle colline ripidissime e tutto il resto... È incredibile”.

Lorenzo Barone ed Aygul erano entrati mercoledì 7 settembre in Mongolia, un giorno dopo rispetto al programma. I due sposi cicloviaggiatori avevano dormito nel villaggio russo di Tashanta - visto che la sera prima erano arrivati tardi e la frontiera era chiusa - ed in circa sei ore avevano attraversato la frontiera, attraversando anche i venticinque chilometri della “terra di nessuno” tra Russia e Mongolia.

“Ogni volta che sto per entrare in un paese a me sconosciuto - aveva rivelato Barone - ho una ‘immagine’ nella mia mente, che ipotizza come sarà e cosa troverò. Quando sono all’interno invece, quasi sempre, tutte le mie aspettative vengono spazzate via dalla realtà. Questo perché ci arrivano spesso informazioni distorte, confuse e in alcuni casi anche opposte verso altre parti del mondo. Solitamente, non avendo esperienze personali dirette, se non analizziamo le informazioni e non controlliamo la fonte, finiamo per credere a ciò che leggiamo o sentiamo”.

