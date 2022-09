Perugia, nelle scuole lavori della Provincia per 31,5 milioni

11 settembre 2022 a

Più di 31,5 milioni investiti per l’edilizia scolastica dalla Provincia di Perugia che nel territorio gestisce circa 110 edifici e palestre per un totale di 30.469 studenti. A fare un punto della situazione è la consigliera delegata Erika Borghesi. Per rispondere alla fluttuazione delle iscrizioni nei vari plessi e alle esigenze di spostamento temporaneo degli studenti, dovuti ai lavori di ristrutturazione complessiva in alcuni istituti, la Provincia ha investito 450.000 euro di cui circa 100.000 presso l’Ipsia Cavour Marconi Pascal sede di Madonna Alta, dove la palestra era inagibile dal terremoto del 2016 e altri 200 mila euro negli edifici scolastici di Città di Castello per lo spostamento temporaneo degli studenti del liceo classico.

Per la restante parte i finanziamenti sono stati utilizzati nei vari edifici scolastici di Foligno, Spoleto, Castiglione del Lago, Gubbio, Perugia, Marsciano, Assisi per coprire le esigenze di aumento di classi e permettere il riavvio dell'anno scolastico 2022/2023. Inoltre, è in corso l’ampliamento dell’Iis Campus Leonardo da Vinci di Umbertide per 1,6 milioni; il primo stralcio della nuova scuola in zona Centova per 4 milioni; le nuove aule all’Itis di Piscille per 200.000 euro; il miglioramento sismico dell’edificio presso l’Itis Leonardo da Vinci di Foligno per 2, 2 milioni; la demolizione e ricostruzione dell’edificio ex-officine e nuovo polo scolastico liceo scientifico di Foligno per 5 milioni.

Partiranno nel 2023 i lavori all’Istituto superiore Franchetti – Salviani di Città di Castello che prevedono la costruzione di un nuovo edificio per aule e laboratori ( investimento da 1,5 milioni). Sarà sempre interessato da un ampliamento l’Itc Fratelli Rosselli di Castiglione del Lago (1,5 milioni) mentre è previsto il miglioramento sismico ed energetico dell’edificio principale del liceo classico Plinio il Giovane di Città di Castello (4,5 milioni). A Perugia previsto il completamento della scuola a Centova (importo 4.338.000 euro) e il miglioramento sismico del magistrale Pieralli per 6,7 milioni.



