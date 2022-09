Umbria, abbonamenti bus: niente rateizzazione per 30 mila studenti

11 settembre 2022 a

“Mio figlio frequenterà il liceo Properzio di Assisi. Quando sono andata a chiedere il costo dell’abbonamento, mi sono sentita rispondere che per la tratta Perugia-Assisi dovrò pagare 459 euro per l’intero anno scolastico, senza possibilità di rateizzare. Sono disgustata e furibonda”. Rossella è una delle tante mamme con il dente avvelenato per la decisione di Busitalia che arriva proprio nel momento più difficile per le famiglie alle prese con il caro bollette e con il ricorso alla cassa integrazione da parte di tante aziende. E’ il caos. Sono trentamila gli studenti che usufruiscono dell’abbonamento autobus, per molti di loro quest’anno andare a scuola rischia di diventare un problema serio.

Sembra esserne ben consapevole l’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche: “Le famiglie numerose - ma ormai, nella situazione che stiamo vivendo, anche migliaia di quelle che fino a un anno fa potevano facilmente sottoscrivere più abbonamenti scolastici - oggi hanno difficoltà ad anticipare per intero le somme necessarie - afferma l’assessore - Per questo la Regione ha sollecitato Busitalia a consentire la rateizzazione per coloro che debbono pagare importi superiori ai 400 euro, misura che per gli anni passati era stata attuata senza problemi”.

A spiegare le ragioni della decisione è lo stesso ufficio stampa di Busitalia. “L’azienda fino a ora ha concesso la possibilità di rateizzare gli abbonamenti scolastici annuali, in Umbria, sulla base di una iniziativa totalmente volontaria e autonoma con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei clienti e agevolarli, pur per periodi limitati e nel rispetto di specifiche regole - viene evidenziato - La volontà resta, le condizioni di mantenere l’iniziativa però sono venute meno per la somma di varie ragioni, tre le principali: l’aumento dei costi del servizio, in buona parte riflesso di quello dell’energia e delle materie prime, le nuove condizioni e dinamiche economiche finanziarie legate alle agevolazioni previste sia nel Decreto aiuti sia da alcune iniziative di diversi enti locali e, infine, le perdite derivanti dall’elevata percentuale di abbonamenti rateizzati mai saldati negli anni precedenti”. Percentuale calcolata al 28%, in pratica 1 su tre non paga tutte le rate.

Rimane duro l’assessore Melasecche: “Questa giunta regionale ritiene corretto che, anche per il futuro quando si attiverà la gara per il trasporto pubblico locale in corso di predisposizione, al di là degli aspetti puramente economici, debba prevalere, nei limiti del possibile, un’etica pubblica che tenga in debito conto le esigenze degli utenti, soprattutto di quelle famiglie - evidenzia Melasecche - meno abbienti che hano reali difficoltà nel provvedere ad esigenze primarie”: La Regione ha concordato per i prossimi giorni incontri con i vertici nazionali di alcune partecipate del Gruppo Ferrovie Italiane per chiarire sia questo che altri aspetti presenti e futuri di programmazione strategica del servizio ferroviario e degli autobus.

