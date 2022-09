Terni, saldatore col patentino europeo: primi diplomati al corso che fa trovare lavoro

Simona Maggi 11 settembre 2022 a

Hanno sostenuto gli esami all'Ipsia Sandro Pertini di Terni, i primi 12 ragazzi che hanno frequentato il corso per conseguire il patentino da saldatore con la certificazione europea richiesta in conformità alle nuove norme. Dopo aver ottenuto la maturità, a luglio 2022, i ragazzi in questi giorni di settembre hanno dato l'esame per ottenere il patentino. Una specializzazione, molto richiesta dalle aziende, che offre ai giovani studenti un'opportunità in più per inserirsi con facilità nel mondo del lavoro.

“Già lavoro come idraulico – spiega Samuele Todaro, uno degli studenti che ha sostenuto l'esame – ma prendere il patentino europeo da saldatore è molto importante perché è un'opportunità in più”. Gli fa eco Edoardo Porfido, anche lui lavora, ma ha dato l'esame per ottenere il patentino. “E' stata dura, – dice – ma era uno degli obiettivi che mi ero prefissati”.

I ragazzi aspettano di sapere l'esito finale dell'esame. “Conseguire il patentino europeo per saldatore – sottolinea il professore, Maurilio Cresta – significa entrare subito in un'azienda vista la grande richiesta che c'è. Lo studente che decide di diventare saldatore intraprende il percorso dell'Ipsia appunto indirizzo meccanica con lezioni teoriche e pratica poi si specializza in saldatore sostenendo un esame che si tiene, in questo caso, dopo la maturità”.

Ad esaminare i ragazzi è l'ingegnere tecnico, Massimiliano Olmo Mancini, che ha evidenziato la buona formazione dei ragazzi. “Alcuni di loro erano molto emozionati – continua Mancini – ma hanno dimostrato di essere ben preparati. Va sottolineato che la specializzazione da saldatore con patentino europeo è molto richiesta. I ragazzi che frequentano l'Ipsia e che hanno conseguito questo tipo di specializzazione sono già proiettati nel mondo del lavoro. Certo poi negli anni possono fare anche altre specializzazioni per restare sempre aggiornati”.

Insomma si esce dall'Ipsia e si lavora. “In questo anno è stato avviato il progetto del patentino europeo per saldatore - conclude il dirigente scolastico dell'Ipsia, Fabrizio Canolla - in fase sperimentale ed ha sortito un ottimo effetto. Quindi abbiamo deciso che ndrà a regime nel nostro istituto ogni anno in maniera tale da offrire ai nostri studenti una competenza ulteriore per inserirsi nel mondo del lavoro. Il patentino europeo costa oltre mille euro se viene conseguito privatamente ed è indispensabile per lavorare nelle aziende meccaniche (no meccaniche nel senso di autoriparatori), ma meccaniche per lavorare nelle macchine utensili e per saldare. Il fatto che sia la scuola, attraverso un docente interno, a farsi carico gratuitamente di quelli che sono i costi per quanto riguarda la preparazione dei ragazzi e lo faccia in orario curriculare è un valore aggiunto e consente ai ragazzi di inserirsi ancora prima nel mondo del lavoro".

"Ci sono anche delle agenzie interinali che fanno questo tipo di corsi e ci hanno chiesto le officine per rilasciare tale certificazione in maniera che le aziende avrebbero assunto parte dei partecipanti. Noi lo facciamo gratuitamente, cioè lo Stato fornisce le competenze. Al termine c'è un esame e l'esaminatore è esterno perché il professore che ha seguito il ragazzo durante il corso dell'anno non può valutare il profitto dell'esame. Il corso per conseguire il patentino europeo per saldatore verrà ripetuto negli anni successivi sistematicamente”.

