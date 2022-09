Perugia, spaccata al bar con auto rubata: portati via 900 euro tra contanti e sigarette

Alessandro Antonini 10 settembre 2022 a

Sono entrati nel locale a bordo di un’auto rubata, sfondando la porta d’ingresso. La classica spaccata. Poi hanno forzato la cassa, trafugando i soldi che hanno trovato e hanno portato via decine di pacchetti di sigarette. Bottino 900 euro: 100 di contanti e 800 di tabacchi.

E’ successo nella notte tre giovedì e venerdì al Gio’ Bar di San Sisto, in via Albinoni, vicino alle Poste Italiane. Il furto - avvenuto alle 2,18 - è stato videoripreso dalle videocamere di sorveglianza. I ladri sono due, con il volto coperto.

E’ stata subito sporta denuncia alla polizia di Stato. L’auto, una Panda vecchio modello di colore verde, aveva le cinture di sicurezza tagliate e l’autoradio mancante. E’ stata rubata due giorni prima nella zona di Madonna Alta: dopo i rilievi del caso è stata riconsegnata ai proprietari, che ne avevano denunciato il furto.

Il titolare del bar, Errico Passeri, conferma l’entità del bottino, a cui si aggiunge l’ingente danno della porta divelta e la vetrata rotta. Danni anche all’interno del locale. Lo stesso bar è stato oggetto di un’altra razzia poco più di due mesi fa. “Non è la prima volta - spiega Passeri al Corriere dell’Umbria - che subiamo furti con scasso. A fine giugno due soggetti armati di spranga (presa dal cantiere allestito sulla palazzina, ndr) hanno forzato la porta e hanno rubato i contanti di una raccolta di un gruppo di amici custoditi all’interno di una delle nostre stanze”. Altri 800 euro di bottino. In quel caso è stato anche manomesso l’allarme. Evidentemente i ladri avevano frequentato e preso informazioni sul locale. Un altro furto al Gio’ bar è avvenuto sotto Covid: portate via alcune bottiglie di liquori. L’area di San Sisto, tra le più popolose della città, è al centro di numerose segnalazioni di furti in appartamento e anche in alcune attività commerciali. Da qui la richiesta di maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.

