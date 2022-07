Concorsopoli, Gori e Leonardi assolti per non aver commesso il fatto

Alessandro Antonini 13 luglio 2022 a

a

a

Fabio Gori e Paolo Leonardi sono stati assolti dall’accusa di falso in concorso per non aver commesso il fatto nel processo stralcio di Concorsopoli. Al centro c’è il concorso da primario della struttura complessa di anestesia e rianimazione.

Secondo il capo di imputazione, Gori attuale direttore della struttura e allora candidato, “prima e durante la procedura concorsuale, si accordava, anche attraverso la mediazione di Paolo Leonardi (dipendente dell’azienda ospedaliera di Perugia), con l’assessore Luca Barberini (nel 2018 all’epoca dei fatti con delega alla sanità, sotto processo nel procedimento principale), inducendo lo stesso a dare direttive ai vertici dell’azienda ospedaliera di far prevalere lo stesso Gori nella procedura concorsuale, alterando il corretto svolgimento della procedura concorsuale e quindi degli atti pubblici che documentavano il procedimento amministrativo e il suo esito”. Sempre nel capo di imputazione veniva sostenuta la falsa attestazione che la “determinazione dei punteggi dei titoli dei candidati era stata operata sulla base di una valutazione collegiale dei curricula degli stessi e che il verbale fosse stato chiuso il 19 marzo 2018 laddove veniva formato il 26 marzo a fronte della successiva modifica del punteggio titoli del candidato Giuseppe Nardi, diminuito da 40 a 39, al fine di favorire Gori”.

Tutto caduto per Gori e Leonardi, giudicati innocenti per non aver commesso il fatto. “Sono soddisfatto - ha dichiarato l’avvocato Franco Libori, che difende Gori - perché il gup ha emesso una sentenza corretta: ha preso atto dell’infondatezza giuridica della contestazione in quanto il dottor Gori, ammesso che sussista il falso in oggetto, non poteva aver concorso nella commissione dello stesso falso”. Gianni Zurino, che rappresenta Leonardi, parla di un verdetto “assolutorio fortemente propugnato dalla difesa anche in udienza e che sancisce l'estraneità di Leonardi rispetto alla accusa. Al riguardo esprimiamo soddisfazione”.

