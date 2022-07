Perugia, si arrampica su un cartello stradale, urla e insulta: denunciato dalla polizia

12 luglio 2022 a

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in pieno centro storico, in piazza Danti, per la presenza di uomo che, in palese stato di ebbrezza, stava creando scompiglio tra i passanti. In seguito, identificato, è risultato essere un cittadino italiano, classe 1968, con precedenti di polizia per minacce, furto aggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti lo hanno trovato arrampicato su un cartello stradale mentre inveiva e urlava. Il 54enne è stato fatto scendere ma, nonostante l’invito a esibire i documenti, ha continuato a tenere una condotta poco collaborativa. Per questo motivo è stato accompagnato in questura per una compiuta identificazione. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo non era nuovo a tali comportamenti. Qualche tempo fa, era stato denunciato perché sorpreso con una katana da samurai senza una ragionevole motivazione. Terminati gli accertamenti di rito, il 54enne è stato sanzionato ai sensi dell’art. 688 del codice penale per ubriachezza.

