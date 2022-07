Covid, la Regione Umbria prepara la nuova campagna vaccinale: tempi strettissimi

12 luglio 2022 a

La Regione Umbria ha iniziato il confronto con i distretti sanitari per predisporre in tempi stretti il nuovo programma vaccinale anti Covid, dopo che il ministero della Salute ha ufficializzato l'estensione della quarta dose agli over 60. E' il direttore regionale alla Salute, Massimo D'Angelo, a spiegarlo, ricordando che l'avvio effettivo della vaccinazione per gli ultrasessantenni sarà possibile dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina di Aifa.

D'Angelo ha spiegato che "stiamo organizzando i Servizi sanitari per rispondere in maniera efficace a questa nuova esigenza che ha portato ad anticipare i tempi di somministrazione della seconda dose booster anche alle persone che hanno compiuto 60 anni". "Le indicazioni dell'Aifa prevedono che tra la prima dose booster o l'ultima infezione successiva al richiamo devono essere trascorsi 120 giorni, abbiamo attivato le strutture di Punto Zero per avere contezza del numero dei soggetti da vaccinare nella fascia individuata dalla circolare per poi invitarli alla vaccinazione".

D'Angelo ha inoltre ricordato che il ministero della Salute dà priorità assoluta a tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto il ciclo di vaccinazione primaria, né la dose booster e per tutti quelli a cui è stata raccomandata. "Invitiamo quindi, tutti i cittadini che non si sono vaccinati, a farlo", ha ribadito il direttore regionale. Ha infine aggiunto che "la nuova variante Omicron nei soggetti non vaccinati può aprire la strada a forme più gravi di malattia con il rischio di sviluppare complicanze anche gravi".

