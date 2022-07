Perugia, è morto Giuseppe Gatti: addio allo storico proiezionista del Teatro Pavone. Il cordoglio dell'Amministrazione comunale

12 luglio 2022 a

Perugia piange Giuseppe Gatti. Lo storico proiezionista del Teatro Pavone è morto all'età di 81 anni ed era una figura di riferimento per tutta la città. Da sempre residente in centro storico, nella casa di via della Torricella, nel 1954 Gatti prese il patentino da proiezionista per poi lavorare al Pavone per oltre 50 anni. Nel 2002, con i figli Mirco e Mauro, ha fondato l’associazione Cinegatti che, in quello stesso anno, ha assunto la gestione del ramo di azienda cinematografico del Pavone e, successivamente, anche quella dei cinema Méliès e Sant’Angelo e dell’arena del Frontone per le proiezioni all’aperto.

Gatti, conosciuto e apprezzato per il carattere solare e la vitalità, lascia sette figli (oltre a Mirco e Mauro, Marco, Daniela, Massimo, Michela e Roberto). I funerali sono previsti domani, mercoledì 13 luglio, alle 10.30 nella chiesa di Case Bruciate.

Anche l'Amministrazione comunale di Perugia, nelle figure del sindaco Andrea Romizi e dell'assessore alla Cultura Leonardo Varasano, hanno voluto esprimere cordoglio per la scomparsa di Gatti. "Giuseppe Gatti - è il pensiero di Romizi e Varasano - resterà uno dei personaggi più cari e vivi nella memoria cittadina, legato a un mestiere affascinante, tramontato con l’avvento del digitale, e a una passione per il cinema che continua a vivere, in particolare, nei figli Mirco e Mauro, a cui esprimiamo le più sentite condoglianze. Con lui se ne va un pezzo importante della storia culturale di Perugia”.

