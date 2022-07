Perugia, esame farsa Suarez: conclusa l'udienza preliminare. Tre rinvii a giudizio e un proscioglimento

Alessandro Antonini 12 luglio 2022 a

Tre rinvii a giudizio e un proscioglimento, così come chiesto dalla pubblica accusa. Si è conclusa così l'udienza preliminare sul caso del cosiddetto esame farsa di Luis Suarez all'università per Stranieri di Perugia per il conseguimento della certificazione di lingua italiana B1. Andranno a processo l'ex rettrice dell'ateneo, Giuliana Grego Bolli, l'attuale dg Simone Olivieri e la preparatrice all'esame del calciatore, la prof Stefania Spina. Prosciolto l'avvocato della Juve Maria Cesarina Turco. Lo ha deciso il gup Natalia Giubilei. Al capo 1 l'accusa contestata è quella di falso. Pubblici ministeri Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti. Questo il commento a caldo dell'avvocato di Olivieri, Francesco Falcinelli. "Non preoccupa il rinvio a giudizio. Il dibattimento consentirà ricostruzione da cui emergerà insussistenza della teoria accusatoria. Non si può non notare una contraddizione, al capo uno, sul preteso falso della delibera del 9 settembre 2021 (con cui è stata fissata la prova d'esame straordinaria). C'è stato i proscioglimento per l'istigazione ma resta la condotta istigata, una contraddizione in termini che a nostro parere potrà essere risolta in dibattimento". Il processo inizierà l'11 gennaio davanti al quarto collegio.

