Città di Castello, botte durante la festa. Ricoverato un giovane

Una serata all'insegna dell'allegria che si trasforma, ben presto, in un momento di panico e paura, con un ragazzino finito in ospedale con delle lesioni, una denuncia e l'intervento dei carabinieri. Il tutto è accaduto a Promano, frazione di Città di Castello, nella giornata di sabato. Fra musica, dj, divertimento e drinks, ad un certo punto alcuni giovanissimi, fra cui qualcuno appena maggiorenne, hanno iniziato a discutere. Una sorta di scaramuccia, per futili motivi. Una parola tira l'altra, una battuta e poi gli sfottò. Delle prese in giro che, nel tempo, diventano sempre più pesanti. Improvvisamente, però, quasi dal nulla un ragazzino ha deciso di concludere la questione colpendo uno degli altri.

Tutto si è consumato in un attimo tra i due che hanno avuto un piccolo alterco e il colpo alla mascella. Improvvisamente è il panico, con il giovane ancora a terra e subito soccorso dai volontari che erano presenti. Una volta ripreso e rimesso poi in piedi, c'è stato l'intervento del 118 che ha portato il ragazzo in ospedale. Al pronto soccorso il giovane è stato sottoposto a una serie di esami e di controlli, come avviene in questi casi, da parte degli specialisti. L'esito è stato davvero importante: rottura della mandibola e immediato ricovero del ragazzo.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori esami e controlli da parte dei medici, per capire se la degenza del giovane prosegue nel migliore dei modi o se ci dovrà essere bisogno di ulteriori interventi. Nel frattempo i genitori del ragazzo si sono rivolti ai carabinieri della compagnia di Città di Castello. I militari, ovviamente, hanno iniziato le indagini per cercare di capire cosa sia effettivamente accaduto a Promano durante la festa. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica della discussione fra i due giovanissimi, sono al vaglio le cause e non è escluso che nelle prossime ore non vengano ascoltati dagli investigatori anche i presenti per avere un quadro più dettagliato possibile.

