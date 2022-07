Castel Viscardo, schianto col parapendio. Pilota muore sul colpo

11 luglio 2022 a

a

a

Un tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 11 luglio nei pressi di Castel Viscardo. Un parapendio è caduto a terra e il pilota che lo conduceva è morto sul colpo.

Malore fatale in aereo, muore poliziotto di 47 anni: inutili i soccorsi di due medici a bordo

Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco di Orvieto insieme agli operatori del 118 e ai carabinieri. L’incidente è accaduto nelle vicinanze dell'aviosuperficie di Castel Viscardo nei pressi di una cava.

Malore in volo, pilota fa atterrare l'aereo e muore

La squadra di Orvieto è stata fatta rientrare un quanto il corpo senza vita del pilota è stato recuperato dal personale presente sul posto. Il magistrato di turno ha eseguito un sopralluogo mentre le cause della morte sono ancora in corso di accertamento. La vittima è un ragazzo di origini campane. Servizio in aggiornamento.

Muore nell'aliante precipitato nei campi



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.