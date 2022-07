Covid in Umbria, diciotto nuovi ricoverati in un solo giorno. Ora sono 256. Altri 795 contagi

11 luglio 2022 a

a

a

Anche in Umbria continuano ad aumentare i ricoveri causati dal Covid. Secondo il bollettino di oggi, lunedì 11 luglio, i pazienti nelle strutture ospedaliere sono 256, 18 in più rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva i letti occupati passano da sette a otto. Nelle ultime 24 ore non ci sono state ulteriori vittime. I nuovi positivi sono 795, mentre 382 le guarigioni. Gli attualmente positivi diventano 21.145, 413 in più. I dati sono frutto di 1.994 tamponi e il tasso di positività è del 39.86%, due punti in più rispetto alla settimana scorsa, quando fu del 37.3%.

Il ministro Speranza: "Al via la quarta dose di vaccino per gli over 60"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.