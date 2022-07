Foligno, ladri rubano in quattro case

Susanna Minelli 10 luglio 2022 a

Quattro furti in altrettante abitazioni nel territorio comunale di Foligno e tra i cittadini torna la preoccupazione. Soprattutto in un periodo di vacanze come questo. Furto a Borroni nel cuore del pomeriggio. Subito è partito il tam tam sui social tra i cittadini a segnalare quanto avvenuto e la presenza nella frazione di due uomini che si aggiravano in maniera sospetta suonando campanelli. Il furto segnalato è avvenuto in via Monte Pennino ai danni di un appartamento all'interno di una palazzina. Sono stati portati via diversi oggetti di valore appartenenti ai proprietari della casa, che al momento del furto erano assenti. Su quanto avvenuto indagato le forze dell'ordine, chiamate a verificare se c'è un nesso causale tra i tipi sospetti che si aggiravano a Borroni e il furto compiuto.

Nel frattempo in questi ultimi giorni sono stati segnalati diversi colpi nella zona di Montefalco. A quanto risulta sarebbero almeno altri tre i furti avvenuti ai danni di abitazioni. Sempre assenti i proprietari. Con l'estate e l'arrivo delle vacanze che portano molti cittadini a trascorrere qualche giorno fuori, è un periodo abbastanza fertile per i professionisti del furto. Per questo le forze dell'ordine raccomandano di mettere in sicurezza le proprie case prima di assentarsi anche per brevissimi periodi.

A Foligno, alla fine di maggio, invece erano stati segnalati furti al cimitero. L'ultimo ai danni di un'anziana che non aveva più trovato la borsa con dentro documenti ed effetti personali, rimasta nell'auto posteggiata nel parcheggio antistante. Un'amara sorpresa per la signora, che non ha potuto far altro che registrare quanto accaduto e segnalare il fatto alle forze dell'ordine. Un episodio che seguiva altri avvenuti nei primi mesi di primavera, sempre all'interno del cimitero.

