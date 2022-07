Terni, la Fondazione Carit compra la sede del circolo Il Drago

Antonio Mosca 10 luglio 2022 a

La Fondazione Carit acquista l'ex sede dell’ex circolo Il Drago di Terni. L’operazione dovrebbe concludersi in estate con l’avvio dell’intervento di restyling della facciata e degli interni. La Fondazione acquisterà soltanto i locali dello storico circolo, il più antico della città, per una superficie di 1.100 metri quadrati. Si va dalla scalinata che inizia da largo Silvestri fino ai saloni affrescati e i locali destinati a bar e cucina. Il resto di palazzo Morelli (nella foto di Stefano Principi), pari a quasi due terzi del totale, resterà invece a un’altra proprietà. Si tratta di 11 appartamenti. “L’acquisizione dei locali del circolo Il Drago - afferma il presidente della Fondazione Carit, Luigi Carlini - è per noi un’operazione strategica. Sarà un intervento complesso visto il tipo di immobile di cui si tratta. Ci sono stucchi e affreschi di pregio e vincoli di cui tenere conto. Ma non appena l’acquisto sarà formalizzato - prosegue - inizieremo i lavori che dureranno non meno di due anni. Inizieremo dagli infissi che devono essere sostituiti urgentemente. Quelli attuali causano un’evidente dispersione termica. E poi si dovrà mettere mano alla facciata, al tetto e ai locali che si trovano all’interno”.

A giugno del 2020 lo storico circolo, dopo 92 anni di storia, lasciò la sede in centro, a due passi da corso Tacito, per trasferirsi in una parte del palazzo Bianchini Riccardi che si affaccia su via Aminale. Il palazzo Grande del rione Adultrini fu costruito tra il 17esimo e il 18esimo secolo. Il nome attuale si deve a Mariano Morelli che nel 1900 lo recuperò dal degrado in cui era finito dopo la morte dello storico papignese Lodovico Silvestri. Dal 1928 diventò la sede del circolo Il Drago che nel corso degli anni ha ospitato eventi culturali, feste e riunioni conviviali in un’atmosfera particolarmente suggestiva. La Fondazione Carit, che si trova a pochi metri da palazzo Morelli, lo utilizzerà come salone espositivo e di rappresentanza e per ospitare iniziative culturali. Il presidente Carlini crede molto in questo progetto a cui sta lavorando da tempo.

Niente da fare, invece, per quanto riguarda l’acquisizione dell’ex sede della Banca d’Italia a piazza Tacito. La Fondazione Carit si era fatta avanti per dotare la città di un nuovo grande contenitore culturale, ma alla fine l’offerta presentata non è stata accettata dalla proprietà dell’immobile che si estende su un’area di oltre 4 mila metri quadrati. I proprietari hanno invece optato per un’altra soluzione.

