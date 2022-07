Terni, Lorenzo Barone è arrivato in bicicletta in Russia

Alessandro Picchi 10 luglio 2022 a

“La Cecenia ed il Daghestan sono considerate le regioni più pericolose della Russia, eppure io sto incontrando tanti e quotidiani atti di gentilezza…”. Ad affermarlo è il 25enne di San Gemini, Lorenzo Barone. Nel suo 140esimo giorno di viaggio lungo la via terrestre più lunga del mondo, Lorenzo sta attraversando le immense distese della steppa russa, diretto verso il Kazakistan. Aveva lasciato giovedì 7 luglio la Georgia e “in frontiera - racconta il cicloviaggiatore (nella foto, a sinistra) - in pochi minuti hanno registrato e stampato il passaporto. Dei poliziotti mi hanno chiesto da dove venivo. Gli ho spiegato il viaggio e mi hanno chiesto se avevo bisogno di qualcosa. Ho risposto che cercavo dell’acqua, così mi hanno indicato subito una baracchina e uno di loro ha tirato fuori dalla tasca 300 rubli, mettendoli nella mia mano. Il ragazzo all’interno del chiosco mi ha offerto una Fanta ed un panino. Sorpreso dalla generosità nei miei confronti, in neanche 200 metri dall’ingresso in Russia, sono ripartito”. Una bellissima accoglienza dunque, per il giovane sangeminese, in una parte del continente euroasiatico sicuramente complessa. In Georgia, Barone, aveva pedalato tra le montagne fino a raggiungere Tbilisi, dove era stato ospite di un ragazzo italiano, Simone, che vive nella capitale. “Finalmente - aveva raccontato - dopo 12 giorni e quasi 1.800 chilometri, mi sono fatto una doccia e ho sistemato l’equipaggiamento”. Da lì, superato l'ultimo passo di montagna a 2.395 metri, aveva lasciato la Georgia e i paesaggi del Caucaso. “In Cecenia - continua - mi sono fermato a mangiare in un caffé lungo la strada e dei ragazzi nel tavolo accanto, dopo aver visto la bici, hanno fatto delle domande sul viaggio. Uno di loro, prima di andare via, mi ha offerto una bottiglia di succo di pera; ma dopo aver mangiato, quando sono andato a pagare, ho scoperto che aveva già saldato tutto il mio pasto. Entrato in Daghestan sono stato fermato dalla polizia ad una stazione di servizio. Mentre parlavo con loro, un agente è sceso dalla macchina, è entrato nel market ed è uscito con dei gelati. Uno lo aveva preso per me”.

Venerdì, raggiunto stanco ed affamato un piccolo villaggio della regione, Barone vede lungo la strada l’immagine del pane sul muro e decide di fermarsi. “Attraverso una piccola finestrella ho chiesto se potevo avere i quattro calzoni fritti che si trovavano sul tavolo di fronte. Una signora - prosegue - me li ha messi in una busta e quando sono andato a pagare dal marito nel market accanto, non ha voluto nulla. Poi, mentre mangiavo seduto sul muretto di fronte, il signore mi ha portato pane e formaggio e un litro di succo di frutta. Mentre parlavamo, una frase mi ha colpito molto: “Ci fanno sembrare dei mostri, ma noi non lo siamo”, riferendosi alla complessità della situazione politica internazionale in atto.

Mentre mangiavo si è fermato un ragazzo in macchina di fronte a me. Dal finestrino, incuriosito, mi ha fatto delle domande sul viaggio e prima di ripartire ha allungato la mano con 500 rubli obbligandomi ad accettarli. Il popolo russo - conclude - nei miei confronti si conferma come il più accogliente e generoso di sempre”

