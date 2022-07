Perugia, morto nello schianto del viadotto: il camion ha sbandato prima di volare giù

Alessandro Antonini 10 luglio 2022 a

Prima di volare giù dal viadotto il camion ha sbandato sul guard rail della corsia opposta.

Cinquanta metri di strisciata per poi sfondare le barriere esterne.

E’ la ricostruzione della polizia stradale dopo l’ultimo sopralluogo effettuato ieri sul raccordo Perugia-Bettolle, tra la galleria Prepo e l’uscita San Faustino, direzione Firenze. Il mezzo pesante era guidato da Ruggero Prelati, 76 anni, morto sul colpo venerdì pomeriggio nello schianto: un volo di oltre 15 metri con l’autocarro - adibito al trasporto di macchine operatrici, viaggiava senza carico - che si è ribaltato in aria ed è impattato con l’abitacolo su un’area incolta tra via Settevalli e via Tuzi, a pochi metri da strada e supermercato.

L’ipotesi che emerge è quella che l’uomo, fondatore e titolare della Autotrasporti Prelati Ruggero di Agello - abbia avuto un malore prima di perdere il controllo del mezzo, sbandare, cambiare corsia e sfondare le barriere esterne del viadotto. La sua patente era stata una CE e, anche se declassata, poteva comunque guidare il mezzo in quanto privo di carico, è stato accertato.

Gli uomini della Polstrada, guidati dal primo dirigente Francesco Cipriano, hanno anche evidenziato che non risultano segni evidenti di frenata.

Non ci sono testimoni tra gli automobilisti, al momento. Tra le persone che hanno avvertito l’impatto c’è chi assicura di aver sentito stridere per qualche secondo le lamiere prima della caduta del mezzo. A confermare la dinamica dello sbandamento laterale. Sul corpo di Prelati, padre di due figli - uno autotrasportatore nella sua ditta e l’altro titolare di una macelleria nel centro di Agello - la Procura si appresta a disporre l’autopsia. Un atto dovuto. Il fascicolo è in capo alla sostituta Mara Pucci.

Nell’informativa inviata ieri dalla Polstrada non si evidenziano responsabilità di terzi nel sinistro mortale, in base ai primi accertamenti. Intanto la strada resta chiusa, in direzione Firenze, nella corsia di sorpasso. Si transita su quella di marcia.

