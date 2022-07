Perugia, negozi aperti fino alle 24 in centro storico: è l'effetto Umbria Jazz

Foto: Belfiore

“L’esordio di Umbria Jazz è un ottimo segnale per tutta la città. Fin dalla prima giornata il pubblico ha risposto con grande entusiasmo. È tornata l’atmosfera piena, quella del Santa Giuliana, quella dei concerti diffusi, quella che permea l’intera Perugia”. Le parole dell’assessore alla cultura Leonardo Varasano riassumono il clima di festa di questi giorni. E la folla di persone dietro le note della street parade dei Funk Off ben dimostra la voglia di condividere e ritrovarsi. E’ l’effetto Uj. In linea con il clima di ripresa anche molti commercianti delle vie principali del centro storico - corso Vannucci, via Fani, via Mazzini e via Baglioni - hanno deciso di prolungare l’apertura, almeno nel fine settimana, fino alle 24. “L’inizio di Uj e la partenza dei saldi offrono un buona opportunità in questi giorni che vale la pena di cogliere al volo”, riportano dalle associazioni di categoria.

Tra le istantanee da festival da scorrere ci sono quelle che ritraggono, in questi primi giorni, l’incanto dell’arena per Joss Stone incinta e la sua discesa dal palco per immergersi tra il pubblico; la coppia di sposi che balla in piazza; Mathis Pichard al pianoforte in una sala Podiani in venerante ascolto, la violinista che suona in vetrina in uno store del corso. E poi il sorriso smagliante di una coppia vip: il direttore artistico Carlo Pagnotta e il dj Nick The Nightfly.

Sul fronte della sicurezza, un importante piano è stato predisposto dalle forze dell’ordine. Situazione regolare ma nella prima serata dalle 20,30 è stato disposta dalla polizia locale la chiusura della ztl, da piazza Garibaldi, con accesso solamente per residenti, autobus di linea e mezzi di pronto intervento. Per concludere l’assessore Varasano ricorda che la città offre molte iniziative che si affiancano a Uj: “la riapertura della Galleria nazionale dell’Umbria, il restauro e la nuova illuminazione della cappella di San Severo, la mostra sul Canova della Fondazione Perugia e dell’Accademia di belle arti e molto altro”.



