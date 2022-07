Umbria, i grandi festival di Perugia e Spoleto fanno crescere il turismo del 30%

Foto: Belfiore

I grandi eventi fanno bene al turismo. La capacità di attrazione dei festival è più che confermata dalla stagione in corso. Perugia con Umbria jazz e Spoleto con il Due Mondi, secondo quanto riporta Simone Fittuccia presidente di Federalberghi, registrano un aumento di presenze oltre il 30% rispetto ai flussi pre Covid. “Spoleto sull’onda della promozione che arriva dalla fiction Don Matteo ha fatto un buon aprile e maggio - spiega Fittuccia - e ora il festival sta proseguendo con tassi di occupazione media molto alti. Parliamo del 90% nel fine settimana e del 70-75% nell’infrasettimanale”. Il presidente di Federalbergi, inoltre, specifica: “Valori assolutamente fuori dalla norma per Spoleto anche rispetto al 2019, siamo infatti al 30-40% in più di presenze”. Perugia si dimostra altrettanto vitale. Anche in questo caso l’analisi del presidente Fittuccia è circostanziata: “Dal Festiva del giornalismo le presenze sono andate via via crescendo e la città ha riacquistato visibilità mediatica internazionale. Ora con Umbria jazz stiamo avendo dei numeri importanti sul 2019: le presenze negli alberghi sfiorano il tutto esaurito anche nei giorni infrasettimanali. Aspetto assolutamente singolare rispetto al passato”.Da qui si conferma la valutazione emersa nello studio su UJ prodotto dall’Università degli studi di Perugia: su un investimento medio di 5 milioni per la realizzazione del festival si ottiene una ricaduta sul territorio pari a 15 milioni.

Se Perugia e Spoleto possono essere soddisfatte dei numeri già nel cassetto, non altrettanto si può dire di una realtà importante come Assisi, da sempre in vetta per presenze turistiche: 260 mila registrate nel 2019. “Assisi sta ora soffrendo il fatto che i numeri importanti erano realizzati dall’arrivo dei pellegrini con i viaggi organizzati - riporta Fittuccia-. Il Covid però ha stravolto questo modo di fare turismo che è cambiato lasciando una flessione importante nelle presenze del territorio pari al 30-40%”. E Fittuccia prosegue: “Qui i viaggi leisure, ovvero gli spostamenti e i servizi legati al tempo libero come ad esempio allo sport, alla cultura, non riescono ancora a colmare il vuoto lasciato dai viaggi organizzati”. E, secondo quanto riporta il presidente di Federalberghi, la Città Serafica è la realtà più in sofferenza della regione, sotto il profilo turistico, proprio a causa degli “effetti collaterali” lasciati dal Covid.

Per il resto buone le prestazioni che si riscontrano a Todi, Orvieto, al Trasimeno. Gubbio è in linea con il passato. Siamo, infine, al +15-20% nella Conca Ternana grazie alla forza attrattiva crescente delle Cascate delle Marmore e della Valnerina con le sue mete adatte al turismo esperienziale. Cultura, ambiente e bellezze sono i punti di forza dell’estate.



