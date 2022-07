Panicale, Trafomec a rischio chiusura: proprietario cinese irrintracciabile

Nicola Torrini 09 luglio 2022 a

Da questa mattina niente più ammortizzatori sociali per gli ottanta dipendenti della Trafomec, storica azienda della Valnestore specializzata nella produzione di trasformatori elettrici. Un’ulteriore mazzata sulla testa dei lavoratori che da aprile non ricevono più lo stipendio, oltretutto in un territorio che negli ultimi anni ha conosciuto un’importante crisi industriale ed economica. Ad aggravare la situazione il fatto che l’attuale proprietario della fabbrica, il presidente della società cinese InducTek Power, Xiang Xiong Cao, risulti da tempo irrintracciabile, anche dagli stessi referenti interni all’azienda. E ciò complica notevolmente ogni possibile via d’uscita o tentativo di trovare soluzioni. D’altronde, sin dall’acquisizione dello stabilimento nel 2016, lavoratori e sindacati hanno sempre denunciato difficoltà nell’avere rapporti con la proprietà.

Trafomec passa in mani cinesi

A inizio settimana, nel frattempo, si è tenuto un incontro tra l’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni e i sindacati di categoria Fiom Cgil e Fim Cisl da cui è emersa la volontà della Regione di rivolgersi al Mise per aprire un tavolo di crisi e di cercare in ogni modo di contattare la proprietà, anche attraverso l’Ambasciata cinese in Italia. Giovedì mattina, invece, “in un clima infuocato”, come fa sapere il segretario generale della Fim Cisl Umbria Simone Liti, si è riunita l’assemblea dei lavoratori della Trafomec. “Se entro le prossime ore non si vedranno spiragli – sottolinea Liti – si va verso l’apertura dello stato d’agitazione”.

Trafomec, stipendi a singhiozzo e poche certezze sul piano industriale

A prendere posizione sulla questione è anche il Partito democratico. La consigliera regionale Simona Meloni, infatti, d’intesa con la responsabile regionale per i diritti sociali e civili Manuela Pasquino, il responsabile regionale per il lavoro Daniele Lombardini e il segretario comprensoriale Stefano Vinti, è intervenuta definendo “inaccettabile” il fatto “che gli ottanta lavoratori della Trafomec si trovino ormai da mesi senza stipendi e senza prospettive certe. Per questo motivo facciamo appello alla Regione Umbria affinché metta in campo al più presto tutte le iniziative utili a ristabilire un contatto con la proprietà cinese e parallelamente conceda la cassa integrazione in deroga, o qualsiasi altro ammortizzatore sociale, al fine di sostenere intanto i lavoratori fino all’esito di questa vertenza”.

“Solo grazie alla responsabilità e allo spirito di abnegazione dei lavoratori – ha aggiunto Meloni –, questa azienda, ormai abbandonata a se stessa dai suoi vertici, continua a mantenere, seppur a fatica, rapporti con alcuni clienti e a produrre nonostante la scarsità di mezzi e risorse finanziarie. Segno evidente che nonostante le criticità continua ad avere un appeal sul mercato e può continuare ad avere una prospettiva credibile anche in futuro. Temiamo però, che i livelli d’indebitamento ormai raggiunti, e il totale disinteresse dimostrato in questi ultimi anni dal management cinese possano compromettere definitivamente le sorti di un’azienda simbolo della Valnestore e dell’Umbria”.



