Umbria, nuova ondata di caldo con temperature record. Caduta un quinto della pioggia dell'anno scorso

Nuova ondata di caldo in arrivo da metà settimana. Con temperature annunciate ancora più alte rispetto a quelle di giugno. Sopra i 40 gradi. Intanto l’osservatorio Anbi (associazione nazionale bonifiche irrigazioni) sulle risorse idriche informa che in Umbria a giugno rispetto a dodici mesi prima è caduta un quinto della pioggia. In particolare, fa sapere Anbi, a giugno 2022 “sono caduti mediamente solo poco più di 6 millimetri di pioggia (12 mesi fa 30,1mm) e nel medio-basso Tevere, dall’inizio dell’anno, i pluviometri non superano i 140 millimetri: una situazione di grave sofferenza, di cui sono specchio la diga di Maroggia ed il lago Trasimeno largamente ai livelli minimi in anni recenti”. Secondo Ispra l’Umbria sul fronte crisi idrica è già a livello di severità alta. . Le ultime riunioni degli Osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici, a cui l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che fa capo al Ministero ha partecipato, hanno confermato “uno scenario di severità idrica alta per i distretti del fiume Po, delle Alpi orientali e dell’Appennino settentrionale e uno scenario di severità idrica media, con trend in peggioramento. Per il distretto dell’Appennino centrale con il territorio umbro e parte del sud delle Marche già in condizioni di severità alta”.

Si prevede “una riduzione della disponibilità di risorsa idrica, che va dal 10% nella proiezione a breve termine, nel caso di mitigazione aggressiva nella riduzione delle emissioni di gas serra, al 40%”. Il problema, per questa estate, è che il peggio deve ancora arrivare. Secondo il report Umbriameteo già oggi sarà più caldo, “anche 5 gradi centigradi in più rispetto ieri con calo della ventilazione, valori quindi nuovamente sopra media anche se non di molto, un caldo accettabile”. Domani e dopodomani “debole instabilità atmosferica pomeridiana-serale con qualche locale rovescio o isolato temporale, temperature massime in lieve calo, più o meno in linea con le medie del periodo.

Le temperature torneranno ad aumentare dal 13-14 luglio”. Aumentare quanto? Risponde Fabio Pauselli della stessa Umbriameteo: “Dal 17 al 21 è probabile che sia un'ondata più intensa di quelle avute finora. Le temperature inizieranno a salire dal 13 ma dal 15-16 prenderà il via la vera e propria onda calda che poi potrebbe continuare anche oltre il 21”.

