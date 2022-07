Spoleto, tre gemelle superano la maturità con 100 e lode

Chiara Fabrizi 09 luglio 2022 a

Tre gemelle spoletine superano la Maturità con 100 e lode in tre scuole differenti della città. Festa grande a casa Ceccarelli per Gioia, Stella e Giada, che hanno frequentano rispettivamente il liceo classico, l'alberghiero e ragioneria, concludendo da pochi giorni il percorso di studi con il massimo dei voti. Sì, perché le tre gemelle hanno convinto le altrettante commissioni dell’esame di Stato a riconoscerle non soltanto il 100, ma anche la lode, evidente segno di una carriera scolastica affrontata fin dal primo anno con serietà e dedizione. Comprensibile l'orgoglio di papà Daniele e mamma Moisa che, con un post sui social, hanno reso noto l'eccellente risultato scolastico raggiunto delle tre figlie. Ora a Gioia, Stella e Giada, stanno valutando facoltà e atenei in cui approdare a settembre per iniziare il percorso accademico, che si annuncia brillante.

