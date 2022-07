Incidente a Perugia, camion cade dal cavalcavia del raccordo sopra via Settevalli, morto l'autista

08 luglio 2022 a

Tragico incidente nel pomeriggio odierno - venerdì 8 luglio - a Perugia. Un camion, per cause ancora in corso di accertamento, ha divelto le barriere laterali del viadotto Settevalli, lungo il raccordo Perugia-Bettolle, ed è finito giù dal cavalcavia. L'autista è morto, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco della centrale di Perugia, la polizia stradale, il personale di Anas e i soccorsi del 118. La carreggia in direzione Bettolle, tra gli svincoli di Prepo e San Faustino, è temporaneamente chiusa, con il traffico che è stato deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Prepo.

