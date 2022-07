Torgiano, i Cimaronna Santo Domingo in concerto per il Festival Green Music. Il programma della kermesse

08 luglio 2022 a

Il gruppo costaricano Cimarrona Santo Domingo sbarca in Italia. Grazie alla collaborazione con l'ambasciata di Roma, la street band si esibirà al Parco di Pontenuovo di Torgiano domani, sabato 9 luglio, in occasione della sesta edizione del Festival Internazionale Green Music. Dopo il grande successo d’apertura con il concerto nel teatro dei Cipressi dei maestri Tony Esposito e Juan Lorenzo, proseguono quindi gli appuntamenti della kermesse.

Il gruppo Cimarrona Santo Domingo, attraverso le proprie melodie e con l’uso di maschere popolari, cercherà di coinvolgere il pubblico evocando sonorità del proprio Paese e trasmettendo buonumore e allegria. Inoltre, la partnership con l'ambasciata costaricana contribuirà a sottolineare il carattere internazionale del Festival e permetterà ai curiosi di fare un viaggio nella musica e nelle tradizioni di un Paese così lontano, ma tanto affascinante.

Il concerto, come detto, sarà a Torgiano, dove lo scorso 30 giugno è andata in scena l'anteprima del Festiva, con l’esibizione presso il Parco Fluviale degli Oscar Mondiali della fisarmonica Federico Gili e Matteo Marinelli, che hanno inaugurato la stagione di concerti in una location molto suggestiva. Sempre nel Comune di Torgiano, nel Parco delle Sculture di Brufa, il prossimo 21 luglio si esibirà la U.S. Naval Forces Europe Band, una delle bande ufficiali della Nato, che ha suonato in diversi Paesi in tutto il mondo. Gli appuntamenti internazionali a Torgiano continueranno poi con il concerto del 2 agosto del chitarrista spagnolo Carlos Piñana in Piazza Ciro Scarponi. Infine, il 2 settembre si terrà Torgiano Rap Play, concorso per giovani rap emergenti, che avranno la possibilità di esibirsi e di far conoscere un proprio inedito. In palio per il vincitore ci sarà la produzione di un brano.

