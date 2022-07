Papa Francesco torna in Umbria, sarà ad Assisi il 24 settembre

08 luglio 2022 a

a

a

Papa Francesco torna in Umbria. Il pontefice, infatti, sarà ad Assisi il 24 settembre, in occasione dell’evento ’Economy of Francesco'. Dopo il decollo dall’eliporto vaticano, il papa atterrerà nel Piazzale antistante il Palaeventi di Santa Maria degli Angeli. Quindi, in auto, il Santo Padre raggiunge il Palaeventi, dove sarà accolto da tre giovani, in rappresentanza dei Giovani partecipanti all’evento; dal cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale; sda ua eminenza monsignore Domenico Sorrentino, arcivescovo-vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, e di Foligno; da Donatella Tesei, presidente Regione Umbria; da Armando Gradone, Prefetto di Perugia; da Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia; da membri del Comitato Promotore dell’evento, il professore Luigino Bruni; la dottoressa Francesca di Maolo; suor Alessandra Smerilli e infine da alcuni rappresentanti delle Famiglie Francescane di Assisi e della Pro Civitate Christiana. Alle ore 1o raggiungerà il palco dove, dopo un momento artistico-culturale, il benvenuto, l’introduzione e otto testimonianze di giovani da tutto il mondo, terrà il suo discorso e siglerà il Patto con i giovani di Economy per avviare il cambiamento dell’economia da lui stesso voluto.

Sagre in Umbria, gli appuntamenti del weekend

Il Santo Padre, si legge in una nota della Diocesi di Assisi, ha espresso con "entusiasmo il desiderio di essere presente e incontrare i giovani economisti, imprenditori e changemaker del mondo impegnati da tre anni in EoF, il processo, voluto dallo stesso Pontefice, per porre le basi di una nuova economia, più giusta, equa e fraterna. In questi anni il Santo Padre si è sempre tenuto aggiornato sulle attività portate avanti dai giovani ai quali ha donato parole di ispirazione e incoraggiamento in due video messaggi in occasione degli eventi EoF che si sono tenuti online nel 2020 e 2021". Ora la conferma dell’incontro in presenza ad Assisi. “Una conferma che ci riempie di gioia: siamo immensamente grati al Santo Padre – il commento del comitato organizzatore formato dal vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, dal professor Luigino Bruni, dalla presidente del Serafico di Assisi, Francesca Di Maolo, con il patrocinio del Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale (DSSUI) - Preghiamo per la salute di Papa Francesco e continuiamo ad andare avanti con ancora più entusiasmo e forza nelle attività di organizzazione del primo incontro globale in presenza ad Assisi. Siamo al lavoro per accogliere i giovani, di oltre 100 paesi del mondo – spiegano gli organizzatori - che hanno lavorato attivamente in questi mesi e quelli che hanno il desiderio di contribuire ad una nuova stagione di pensiero e prassi economiche”.

Umbria Jazz, la città è pronta: già staccati 20mila biglietti

“Apprendo con gioia e grande entusiasmo l’accoglimento dell’invito da parte di Papa Francesco a partecipare a settembre all’evento The Economy of Francesco, che si terrà ad Assisi - ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei - L’Umbria, terra del vero modello dell’umana sostenibilità, si presta come luogo perfetto per un fondamentale appuntamento internazionale come questo, e la presenza del Papa è motivo di orgoglio per l’intera Comunità regionale. In questo cammino verso un nuovo modello in cui vi sia una connessione sempre più forte tra uomo, ambiente, salute ed economia – ha sottolineato la Presidente -, l’Umbria di San Francesco e San Benedetto si propone come laboratorio e oltre al proprio percorso già stabilito sosterrà con forza le idee su questi temi dei giovani, veri protagonisti di un domani sostenibile”. Per il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, "è una gioia incommensurabile accogliere Sua Santità che sarà nuovamente ad Assisi il 24 settembre in occasione di The economy of Francesco, un evento da lui lanciato due anni fa e che non si tenne allora in presenza a causa della pandemia. Un progetto fortemente voluto da Papa Francesco per rifondare l’economia mettendo al centro le persone e l’ambiente, in piena coerenza con i valori francescani. Papa Francesco incontrerà al teatro Lyrick i 1000 giovani che, da oltre due anni lavorano al progetto The Economy of Francesco, la prima volta che un Pontefice sarà nel teatro comunale costruito recuperando una archeologia industriale, in omaggio a San Francesco. L'ultima volta che ho incontrato Papa Francesco, a novembre scorso a Santa Maria degli Angeli in occasione della giornata dei poveri, ho potuto dirgli a nome di tutti i cittadini che Assisi è casa sua e che lo accoglieremo come sempre con entusiasmo e gioia incontenibili, questa volta ancor più perché avremo con noi i giovani di Economy che vivranno per alcuni giorni i diversi luoghi della città, con alcuni villaggi tematici anche nel palazzo municipale e al monte Frumentario".

Stava appiccando un incendio, piromane arrestato in flagranza di reato





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.